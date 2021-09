PROGRAMERI I PISANJE: Zbog ovih 5 razloga svaki programer mora ovladati tehnikama pisanja

Kada im spomenete pisanje, velike su šanse da će programeri samo odmahnuti rukom u znak negodovanja. Ali oni najbolji među njima odlično znaju koliko im je dobrobiti donela veština beleženja koraka pri radu i zašto je važno stalno pisati za vreme kreiranja kodova i stvaranja novih softvera.

U nastavku teksta saznajte zašto je za sve vas koji ste budući ili sadašnji programeri važno da ovladate tehnikama pisanja.

Pisanje podstiče učenje

Posao programera zahteva stalno učenje i usavršavanje. Tendencije se često menjaju, a tehnologije napreduju, pa je važno uvek biti u toku sa najnovijim rešenjima koja se mogu primeniti za prevazilaženje izazova na koje naiđete.

Pisanje će vam u tome mnogo pomoći. Ukoliko samo čitate o nekom problemu, ako vam se može učiniti da je tako, to zapravo ne znači da razumete kako se on rešava. Kada počnete da primenjujete ono što ste pročitali, razumećete kako sistem funkcioniše. Međutim, onda kada počnete da pišete o problemu i da ga pojašnjavate za druge, zaista ćete doći do suštine problema.

Pisanje vam pomaže da pronađete nove klijente

Kada svoje tekstove počnete da objavljujete na blogovima ili da ih delite na forumima sa drugim programerima, sigurno ćete postati primećeni i prepoznati kao dobar potencijalni saradnik.

Iako popularnost ne bi trebalo da vam bude primarni cilj prilikom pisanja, uvek imajte u vidu da deljenjem znanja sa zajednicom takođe povećavate i svoju cenu na tržištu i postajete konkurentniji i traženiji od drugih.

Pisanje vas može dovesti do pozornice

Konferencije i seminari su izuzetno važni u programerskom poslu, jer na ovakvim događajima često možete čuti najnovije informacije, saznati koji su očekivani trendovi u razvoju tehnologija, ali i upoznati saradnike sa svih strana sveta koji su sa istim ciljem došli na događaj.

Međutim, ako se pozicionirate kao kvalitetan pisac koji dobro poznaje temu o kojoj piše, koji ima dobre veštine u prenošenju znanja i koji ima dobar kontakt sa čitaocima i uspeva s njima da ostvaruje snažnu interakciju, možete dobiti poziv da budete govornik na nekoj od tih konferencija. Pojavljivanja na bini će umnogome uticati na vašu buduću karijeru, jer svaka kompanija u svom timu želi da ima poznata imena sa pozornice.

Pisanjem čuvate svoj napredak od zaborava

U procesu pisanja je kontinuitet izuzetno važan, jer će vam to pomoći da sagledate svoj progres i kao programera, ali i kao kreatora sadržaja. Uvidećete koliko ste napredovali u stilu i šta je to što su vam bili izazovi na početku, a šta sada.

Takođe, dešavaće se da radite u kompanijama koje štite informacije, pa ne smete pričati o konkretnim projektima na kojima radite. Pisanje će vas od toga zaštititi, jer kroz ovu formu izražavanja možete pričati o tome kako ste prevazišli neki problem na koji ste naišli, bez otkrivanja poverljivih informacija. Na taj način zabeležićete i svoj programerski napredak, a i podsetićete se na kojim ste projektima sve radili.

Pisanje donosi nove mogućnosti

Iako vam verovatno nije cilj da se jednog dana umesto programiranjem bavite pisanjem, imajte u vidu da i vaš posao sam po sebi ima veliki broj različitih opcija i smerova koje možete izabrati tokom svoje karijere.

U ekstremnim slučajevima, dešava se da neki čak i napuštaju svoje tehničke pozicije kako bi počeli da se bave tehničkim pisanjem ili kreiranjem sadržaja za ostale kolege iz industrije kojima je možda potrebna edukacija ili dodatni savet.

Zato je dobro pisati, jer ćete kroz istraživanje i učenje otkriti i nova usmerenja u svom poslu, nove trendove i inovacije u kojima možda želite da učestvujete. Takođe se možete povezati sa velikim brojem različitih ljudi i tako doći do projekata koji će vam biti zabavni. To su mogućnosti koje mogu potpuno promeniti vaš karijerni put.

Naučite kako

