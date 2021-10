KAKO POSTATI PISAC KVALITETNOG SADRŽAJA: Ovo su 4 navike najuspešnijih zaposlenih u marketingu koje morate usvojiti

Više od 90 posto B2B kompanija koristi marketing sadržaja kao deo svoje strategije. Za njih ovaj posao obavljaju kreatori sadržaja. U pitanju su osobe koe generišu zabavne i obrazovne materijale za potrebe svoje publike.

Ovaj sadržaj dolazi u raznim oblicima, od blog tekstova, preko elektronskih knjiga, video-zapisa, fotografija, info-grafika, potkasta itd.

Bilo da ste deo marketinškog tima ili samostalni igrač, neke navike su se pokazale kao ključne za uspeh u kreiranju sadržaja. Kao i sve druge veštine, i ove se uvežbavaju i ne mogu se steći preko noći. U nastavku pronađite neke od saveta za profesionalne kreatore sadržaja iz proverene prakse najboljih pojedinaca, koje prenosi poznati portal Hubspot.

Čitajte o industriji svakog dana

Kreiranje novog sadržaja na koji ciljna grupa reaguje podrazumeva da pratite šta se dešava u vašoj sferi. Najbolji kreatori sadržaja redovno prate trendove i o njima obaveštavaju publiku. Ne samo što sami razumeju šta se promenilo i na koji način, oni razumeju i kako ovo utiče na njihovu ciljnu grupu i kako se obraćanje pratiocima mora prilagoditi, u skladu s novim načelima.

Pokušajte da razvijete naviku čitanja tako što ćete sistematizovati izvore koje pratite. Sakupite sve elektronske žurnale i blogove na jednom mestu. Intervjuišite kolege koje smatrate stručnim i saznajte koje izvore oni prate. Zatim saznajte gde vaši idealni klijenti provode vreme na internetu i prilagodite svoje poruke izvorima koje oni prate.

Pišite svakodnevno

Ako ne vežbate pisanje, izgubićete naviku. Najuspešniji kreatori sadržaja svakoga dana pišu, jer je to najbolji način vežbe. Ne samo što ćete na ovaj način ostati u formi, već ćete doći i do neočekivanih ideja, koje možete realizovati kasnije. Uspešni kreatori sadržaja ne moraju uvek biti inspirisani za pisanje, ali oni znaju da inspiracija dolazi upravo kroz sam čin pisanja.

Treba da usvojite naviku svakodnevnog pisanja. Ne morate završavati ono što počnete i ispravljati pravopisne greške satima. U pitanju je skromnih petnaestak minuta za skiciranje ideja i zapisivanje misli. Ono što je vaš posao to je da utvrdite kada vam je um najbistriji. – Za mnoge je to vreme tokom ispijanja kafe. Kada identifikujete trenutke pogodne za pisanje, počnite da pišete bez plana i reda. Da se razgibate, zapitajte se šta vam se juče desilo ili šta niste razumeli – i počnite da pišete odgovore na ta pitanja.

Sakupite podatke o vašoj ciljnoj grupi

Jedan od najtežih zadataka svakog kreativca jeste da zadovolji potrebe publike nauštrb svoje kreativnosti. Ali s obzirom na to da su oni ti koji obezbeđuju zaradu, morate identifikovati interesantne teme koje korespondiraju s njihovim interesima.

Treća odlika uspešnih tekstopisaca i autora sadržaja jeste da oni svoju publiku poznaju kao svoj džep. Kada ste identifikovali ciljnu grupu, zapitajte se šta im još uvek niste ponudili; kakve probleme imaju i kako im možete pomoći da ih reše.

Pronađite svoj glas

Budući da niste jedini autor u svojoj niši, morate pronaći način da se izdvojite iz mnoštva onih koji poput vas nude savete, mišljenja i rešenje problema. To možete uraditi tako što ćete uključivati nove teme, koristiti drugačije kanale promocije i na taj način sticati kredibilitet. Ali čak i tada ćete se boriti s konkurencijom koja radi isto što i vi.

Ono što će biti vaša unikatna prednost jeste vaš lični glas. Čitaoci traže informacije, ali se vraćaju autorima zbog njihove ličnosti. Zato bi, kada objašnjavate nove tendencije ili probleme, trebalo da koristite primere iz svog života. Iako radite za klijenta koji vas u tome ograničava, morate pronaći put da se vaše „ja" probije do čitaoca. Što pre dođete do ovog nivoa prepoznatljivosti, to ćete biti atraktivniji saradnik za druge biznise.

Ovo su samo neke od prečica koje će vam pomoći da postanete dobar kreator sadržaja. Ukoliko želite da ovladate svim tehnikama digitalnog oglašavanja na raznim platformama za komunikaciju i postanete stručni u oblasti marketinga, trebaće vam više od toga. Jednogodišnja sertifikovana obuka za marketing sadržaja će vas opremiti znanjima i tehnikama neophodnim za uspešno bavljenje marketingom sadržaja za male i velike biznise.

