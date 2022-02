WEB DIZAJN U PRAKSI: 5 saveta za redizajniranje web stranice

Da li posetioci vašeg web sajta nakon pet sekundi znaju šta vaša kompanija radi? Da li je cena vašeg proizvoda jasno iskazana? Je li navigacija intuitivna? Ukoliko su odgovori na ova pitanja negativni, kaže Kristina Ostin, ekspertkinja za dizajn kompanije Impakt, vreme je da razmislite o načinu na koji dizajnirate i optimizujete web stranicu.

Web sajt kakvom bi trebalo da težite pri njegovom stvaranju mora da bude funkcionalan i da pospešuje korisničko iskustvo.

Kristina Ostin tvrdi da nedovoljno dobar dizajn može onemogućiti dobar sadržaj da zablista. Konfuzan prelom stranice i loša navigacija će učiniti da sadržaj koji bi prodao prođe nezapaženo. Kako da unapredite web dizajn? U nastavku pronađite nekoliko saveta.

foto: Tim Edukacija

1. Napravite plan

Kada ste prepoznali da je web sajt zreo za popravku, vreme je da napravite korak nazad i isplanirate servisiranje. Počnite tako što ćete mapirati putovanje korisnika od trenutka kada prvi put dođu na sajt do onog momenta kada reše da kupe vaš proizvod ili uslugu. Razmislite o stranicama i sadržaju koji će videti i pokušajte da razumete gde su problemi.

Ako niste u stanju da sami dođete do ovih podataka, uvek možete da intervjuišete svoje korisnike. Zamolite ih da vam daju do pola sata vremena, za šta ih možete nagraditi malim poklonom. Na osnovu ovih saznanja, kreirajte strategiju. Idenitifkujte one dodirne tačke koje korisnici imaju sa web sajtom. Kada to uradite, mapirajte emocije, misli, ciljeve, probleme i prilike koje te dodirne tačke treba da probude, predlaže Kristina Ostin.

Da li slike i boje na najbolji način usmeravaju na brige, želje i misli vaše ciljne grupe? Odgovori na pitanja će vam pomoći da svoje dizajnersko rešenje usmerite na pravi način.

foto: Tim Edukacija

2. Otklonite distrakcije i smanjite trenje

Neki elementi na web stranici skreću pažnju s vrednosti i poruke koju pokušavate da prenesete. Komplikovane animacije, predug sadržaj i generičke slike čine nekoliko uobičajenih primera.

Kako studije pokazuju, pažnja korisnika je u opsegu od 8 sekundi. Kada to imate u vidu, morate se dodatno potruditi da učinite kristalno jasnim i nedvosmislenim ono što je za vaše korisnike neophodno da znaju. Drugim rečima, morate smanjiti distrakcije.

foto: Tim Edukacija

3. Definišite smernice za konzistentnost

Odakle početi? Preporuka koju Kristina Ostin daje jeste da najpre definišete konzistentne smernice za brendiranje, kojih ćete se dosledno držati. Šta ovo podrazumeva? Tu su fontovi, boje, slike, ikonografija i upotreba logotipa. Bez ovih elemenata, veoma je teško dizajnirati web stranicu. Nedostatak smernica će za rezultat imati proizvoljno korišćenje boja ili variranje veličina fontova. Ovo će odvući pažnju od vaše poruke i stvoriti konfuziju za vaše posetioce.

Iz sličnih razloga je važno da izbegavate previše animacije na web stranici. Skrolovanje stranice na kojoj se na svakom ekranu nešto kreće može korisnike zatrpati informacijama i odvući im pažnju. A to može presudno uticati na njihovu odluku da ostanu na sajtu ili ga odmah napuste.

foto: Tim Edukacija

4. Dodajte dokaz kvaliteta

Praksa je pokazala da korisnici Amazona uglavnom gravitiraju ka proizvodima koji imaju četiri od pet zvezdica u ocenama korisnika. Pozitivni opisi iskustva korišćenja takođe doprinose odlukama. Tuđa pozitivna iskustva doprinose veri u kvalitet proizvoda. Isti efekat možete primeniti na vašu uslugu i web sajt. Studije pokazuju da pohvale pravih ljudi povećavaju šansu da korisnik kupi proizvod za 58 posto, kaže Kristina Ostin.

Na raspolaganju imate video i tekstualne preporuke.

foto: Tim Edukacija

5. Ubacite poziv na akciju

Kada posetioci stignu na vaš sajt, potrebno je da im pomognete pri odlučivanju žele li da kupe vašu uslugu. S obzirom na to da je prosečan korisnik lenj, morate mu maksimalno olakšati posao. Jedan od najboljih načina da u ovome uspete jeste da strateški postavljate pozive na akciju. Primera radi, neka budu u gornjem desnom uglu navigacionog menija, ispod sekcija koje zahtevaju akciju, ili na dnu stranice. Kada postavljate pozive na akciju, ne gubite iz vida putovanje korisnika. Potrudite se da ih ne preplavite pozivima na akciju. Onaj ko nije spreman da kupi neće biti dodatno motivisan ni velikim dugmetom „kupi".

Umesto toga, upravljajte se na osnovu stranice na kojoj se posetilac nalazi. Ne nudite im kupovinu prerano, odnosno ne pre nego što se informišu o svemu što ih je dovelo na određenu stranicu. Kristina Ostin daje primer čitalaca koji tek stignu na web sajt. Na ovoj stranici, kaže ona, ima smisla korisnicima ponuditi još informacija o datoj temi. Poziv na akciju stoga ne bi trebalo da prodaje web dizajn, već da otvori novu podtemu u problemu.

Nastojanje da obrazujete posetioce takođe predstavlja dokaz kvaliteta, o čemu je već bilo reči. Ako im pokažete da znate o čemu govorite, povećaćete verovatnoću da vas angažuju.

Ovo su neki od proverenih saveta za redizajniranje web stranice. Ako želite da se bavite web dizajnom, sertifikovana obuka za dizajnera predstavlja pravi način da uplovite u ove vode. Ali želite li da otpočnete uspešnu karijeru, ne možete se obučiti na kratkom kursu. Upišite jednogodišnju sertifikovanu obuku za web dizajn, proučite teoretske postavke i u praksi, uz iskusne mentore, ispecite zanat.

Tim Edukacija