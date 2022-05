Nema nikakvog straha: Ovu srednju školu treba da upiše vaše dete

Nije tajna da se mnogi roditelji sa pravom pribojavaju prijemnog ispita i upisa srednje škole. Deca to, čini se, mnogo lakše prihvataju. Ipak, roditelji su ti koji su i te kako svesni da ako dete ne uradi dobro pijemni, te ako ne bude imao dovoljno poena, može lako da se dogodi da ne upiše srednju školu koju želi. A sve to zatim povlači sa sobom i detetovo nezadovoljstvo, čemu svedoče mnogi roditelji.

foto: Promo

Međutim, sada je sve to iza nas, uzevši u obzir da postoji škola, koja deci nudi nebrojeno mogućnosti. Savremeno opremljene prostorije u Beogradu, Kragujevcu i Jagodini, kvalitetan nastavni i stručni kadar i pristupačne cene i uslovi plaćanja, sve su ono što nudi Srednja škola i IT gimnazija. Uz sve to, veliki izbor obrazovnih profila trećeg i četvrtog stepena, čini mnogo lakšim celokupnu situaciju, prosto zato što dete ima veliku mogućnost izbora.

foto: Promo

Kako je jedan od osnovnih razloga zbog koga se roditelji ne odlučuju tako lako na upis privatne srednje škole novac, odnosno visina školarine, sada ne moraju uopšte da brinu. Ne samo da Srednja škola i IT gimnazija nudi pristupačne cene školarine, nego i mogućnost plaćanja na rate. Sve to u velikoj meri olakšava roditeljima.

Nadomak beogradskog trga Slavija, odnosno u blizini hrama Svetog Save, u Makanzijevoj ulici broj 53 na četvrtom spratu, nalazi se Srednja škola i IT gimnazija, gde se i vrši upisivanje za redovno školovanje u okviru odabranog obrazovnog profila. A ova škola posluje na još dve lokacije u našoj zemlji i to u Jagodini, na adresi Trepčaninova broj 1 i u nekadašnjoj srpskoj prestonici, Kragujevcu, u ulici Kralja Aleksandra Prvog Karađorđevića broj 23.

foto: Promo

Izbor zanimanja koje ova škola nudi posebna je prednost. Između ostalog, deca mogu pohađati nastavu u okviru obrazovnog profila medicinska sestra – tehničar, ekonomski tehničar i farmaceutski tehničar, ali i tehničar dizajna grafike, koja su sva četvrtog stepena. Gimnazija – opšti smer (sportsko odeljenje) još je jedna od opcija, koju nudi Srednja škola i IT gimnazija, kao i mogućnost za sticanje zvanja elektrotehničar procesnog upravljanja i administrator računarskih mreža. U ponudi su i mnoga druga zanimanja u četvorogodišnjem trajanju, a tehničar drumskog saobraćaja, građevinski tehničar za niskogradnju i šumarski tehničar, te elektrotehničar informacionih tehnologija i geodetski tehničar – geometar, samo su neka od njih.

Ništa manje nisu zastupljena ni zanimanja trećeg stepena. Pored ostalih, deca mogu odabrati da se školuju za zanimanja zidar – fasader, vozač motornih vozila ili elektroinstalater, te za obrazovni profil keramičar – teracer – pećar.

foto: Promo

Bilo da se učenik odluči za pohađanje nastave u okviru obrazovnog profila trećeg ili četvrtog stepena, praktičan deo koji je predviđen aktuelnim nastavnim programom, biće organizovan u saradnji sa prethodno pažljivo odabranim pravnim i fizičkim licima u sva tri grada. Zapravo Srednja škola i IT gimnazija i te kako vodi računa o tome da za poslovne partnere, u saradnji sa kojima sprovodi praktičnu nastavu, bira isključivo ona fizička i pravna lica, koja su u svom poslu dokazano dobra. Zahvaljujući tome, učenici imaju priliku da od najboljih u okviru konkretne struke stiču i praktična znanja. Sve to će im bez ikakve sumnje biti od koristi u budućem radu.

foto: Promo

Sada kada znate da postoji Srednja škola i IT gimnazija koja maksimalno kvalitetno odgovara na potrebe i učenika i njihovih roditelja, ne postoji više razloga za zabrinutost i nedoumice. Sasvim je jasno da je Srednja škola i IT gimnazija najbolji izbor.

Promo tekst