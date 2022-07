POČINJETE DA TESTIRATE KVALITET SOFTVERA?: Ovo je 7 zlatnih pravila za početnike u QA testiranju

Programiranje je postalo jedna od najpopularnijih karijera, a tržište programerskih pozicija daleko je od zasićenog. S druge strane, testiranje softvera je neizostavni deo kreiranja svakog digitalnog proizvoda, i svaka ozbiljna IT kompanija u svom timu ima ljude koji se time bave. Ako još uvek niste sigurni u svoje programerske veštine, testiranje softvera je jedan od načina da uđete u IT industriju na dobar način.

Da biste u tome i uspeli, pre svega je neophodno da znate šta su prvi koraci koje morate napraviti i šta bi trebalo da imate na umu kada počinjete testiranje softvera. Sledećih nekoliko stavki će vam sigurno pomoći da uspostavite osnovu.

foto: Tim Edukacija

Programeri ne testiraju softver

Važno pravilo koje kao svaki početnik u testiranju morate zapamtiti jeste da sve informacije dvaput proverite. Primera radi, čak i ako vam je programer rekao da je testirao program i da nećete imati previše posla, te reči primite s rezervom. Inženjeri utroše velilki broj sati gledajući u kôd i ispravljajući greške, pa se može pretpostaviti da oni nisu u stanju da prepoznaju baš svaki problem i da će uvek postojati segmenti koji su ostali neprovereni i nerasvetljeni.

Softver nikada nije potpuno čist

Testiranje ima za cilj da dovede softver do savršenstva, što generalno nije moguće. Ne postoji savršeni program, jer će uvek postojati perspektiva koja nije sagledana i koja neće biti primećena sve dok krajnji korisnik ne dođe do nje. Zato ne težite savršenstvu, već gotovom proizvodu koji će biti funkcionalan i spreman za tržište.

foto: Tim Edukacija

Testirajte što ranije

U zavisnosti od kompanije, testiranja se mogu uključiti u proces u različitim fazama. Međutim, najuspešniji softveri su oni koji su kreirani metodologijom koja podrazumeva angažman QA stručnjaka u ranijim fazama. Zato insistirajte da vaš tim prati sve segmente razvoja kako biste na kraju imali što manji broj problema.

Ograničite vreme

Kada dobiju proizvod za testiranje, stručnjaci za testiranje uz to dobijaju i vremenski okvir tokom kog se očekuje da će isporučiti listu problema. Ne gubite to iz vida kada počinjete test, jer ćete u skladu sa tim morati da organizujete svoje vreme i zadatke koje morate izvršiti da biste došli do rezultata koji se od vas očekuju.

foto: Tim Edukacija

Pripremite scenarije

Pre početka testiranja, neophodno je da se kreiraju scenariji, odnosno različiti načini upotrebe proizvoda, kako bi se pokrili svi mogući uglovi. To podrazumeva i pregled s mobilnih uređaja i pregled sa desktop računara, kao i, po potrebi, preglednost za slabovide ili za decu. Postoje nebrojene mogućnosti, a na onima koji testiranje sprovode je zadatak da na samom početku izlistaju što više opcija.

Dokažite pretpostavke

U redu je da proizvodu priđete sa određenim pretpostavkama. Na primer, možete pretpostaviti da određena opcija neće funkcionisati na mobilnom telefonu. Ali neophodno je da svaku svoju pretpostavku dokažete pre nego što je izlistate kao tačnu ili netačnu. Većina procesa u testiranju se na kraju svede na dokazivanje.

foto: Tim Edukacija

Ispitajte rezultate

Kada dođete do kraja liste, ne zaboravite da uradite analizu i da ustanovite šta su prednosti, a šta mane softvera. Dešavaće se da određene greške na koje ste naišli nemaju dovoljno veliki značaj da se odmah uklone, ali bi svakako trebalo da obeležite sve one za koje smatrate da mogu onemogućiti dalji rad sistema. Na vama je da date preporuku i da kreirate izveštaj koji će odgovoriti na pitanja koja su vam postavljena na početku procesa.

Naučite kako da testirate softver

Ispitivanje kvaliteta softvera (QA) predstavlja jednu od najpopularnijih ulaznica za svet IT-ja. Međutim, pozicija člana tima koji se bavi testiranjem kvaliteta programa ima daleko veći značaj i uticaj na napredak celog biznisa. Imajte u vidu da vam kratki kursevi ne mogu pružiti znanje koje vam je potrebno za automatizaciju testova, ali ako se treningu za sprovođenje testiranja posvetite na pravi način, možete očekivati sjajne rezultate. Stoga, uložite bar godinu dana u edukaciju i napravite prve korake ka svojoj novoj karijeri.

Upišite obuku za testiranje softvera i donesite odluku koja vam može promeniti profesionalnu budućnost.

Tim Edukacija