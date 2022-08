KAKO UBRZATI UČITAVANJE WEB STRANICE? Ovih 6 koraka pomoći će vam da ubrzate web stranicu i poboljšate njenu poziciju na Googlu

Kada je reč o optimizaciji web sajtova, prvo na šta većina pomisli jesu ključne reči i korišćenje različitih tehnika za prilagođavanje sadržaja tako da ih ljudi što jednostavnije i brže pronađu. Međutim, ono što mnogi previde, a ima jednaku važnost, jeste i brzina učitavanja web stranice. Ona direktno utiče na korisničko iskustvo, koje je jedan od glavnih parametara zaslužnih za dobru poziciju vašeg sajta na pretraživačima.

Sitne izmene u ovom smeru mogu da naprave veliku razliku u tome kako drugi doživljavaju vaš web sajt. One ne samo da će unaprediti poziciju koju zauzimate na Googlu, već i percepciju vašeg brenda u očima vaših klijenata. Evo od čega treba da počnete kako biste došli do rezultata koji su vam potrebni.

Ispitajte ceo sajt

Da biste ustanovili gde dolazi do zastoja, uložite vreme u ispitivanje svog sajta. Stavite se u poziciju korisnika i razmislite kojim bi se putem kretali kada bi došli do vaših stranica. Dok to radite, hvatajte beleške. Na kraju ćete imati kompletan izveštaj, koji će vam ukazati na sve nedostatke i mane koje imate na sajtu. Nemojte preskočiti nijednu stranicu, jer se nekada najveći problemi nalaze tamo gde ih verovatno ne biste očekivali, pa zato tako dugo i opstaju van vašeg vidokruga.

Kreirajte listu prioriteta

Kada završite ispitivanje, imaćete listu nedostataka koje bi trebalo da rešite. Na toj listi može biti smanjivanje fotografija, prebacivanje video-snimaka na neki drugi izvor, pojednostavljivanje nekih kompleksnih procesa ili nešto sasvim drugo. Iako ćete doći u iskušenje da rešite sve probleme, neophodno je da za početak napravite listu prioriteta i u skladu sa njom rešavate sve probleme, korak po korak.

Razmislite o fotografijama

Najčešći razlog sporog učitavanja sajta jesu preveliki fajlovi koji se na njemu nalaze. Ma kako bilo važno imati fotografije visokog kvaliteta na svojim stranicama, one mogu ozbiljno narušiti vašu poziciju na pretraživačima. Zato razmislite o kompresiji slika ili smeštanju galerije na neki eksterni link koji će služiti samo ovoj svrsi. Jedna od opcija može biti i smanjenje broja fotografija kojima raspolažete, što će takođe rasteretiti vaše skladište.

Smanjite broj linkova

Jedna od tehnika u optimizaciji sajtova jeste povezivanje sa drugim sajtovima, sa višim autoritetom, kroz linkove koji se nalaze na vašim stranicama i u tekstovima koje pišete. U pitanju je dobar pristup, sve dok se ne počne preterivati. Problem je relativno lako razumeti. Što više puta pošaljete posetioca van vašeg sajta, to će se više puta drugi linkovi učitavati, što će usporiti rad celog sistema. Zato pažljivo birajte sa kim ćete se povezati i na koji način.

Obratite pažnju na keširanje

Ukoliko omogućite keširanje na svom sajtu, pretraživači koje ljudi koriste (Chrome, Safari i slični), moći će da automatski učitaju elemente koji ostaju u njihovoj keš memoriji. Iako će neki sajtovi imati automatski podešeno keširanje, postoje i oni za koje ćete morati da instalirate neki dodatak.

Neki od elemenata koji se na taj način mogu čuvati jesu nepromenljivi segmenti, poput logotipa, sistemskih fajlova ili statičnih fotografija tima ili lokacije.

Dajte značaj pregledu preko mobilnih uređaja

Nije iznenađenje da najveći deo saobraćaja na internetu dolazi upravo sa mobilnih uređaja. Ljudi se sve češće oslanjaju na svoje prenosne aparate da bi završili poslove, došli do informacija ili istražili teme koje ih zanimaju. Zato je neophodno da i sami stavite akcenat na ovu vrstu pregleda i sadržaje na svom sajtu prilagodite za pregled sa manjih ekrana. Ovaj postupak će takođe olakšati učitavanje, jer ćete zbog samog načina pregleda morati da kompresujete i smanjite mnoge elemente, poput rezolucije slika i video-materijala.

Naučite kako da optimizujete sve segmente sajta

Brzina je samo jedan od segmenata koji se posmatra kada je u pitanju optimizacija sajtova. Da biste bili upoznati sa svim ostalim elementima, neophodno vam je znanje koje se ne može steći na kursevima od po nekoliko meseci. Za konkretne rezultate u broju poseta na sajtu, neophodno je da uložite bar godinu dana kako biste ovladali svim veštinama koje će vam kasnije biti potrebne u poslu.

