DIZAJN LOGOTIPA U PRAKSI: Ovo je 6 najbitnijih pitanja koja bi trebalo da postavite klijentu

Što više informacija klijenti i dizajner dele, to su bliže završetku projekta na željeni način. Jedan od problema svakog dizajnera jeste upravo to što nikada ne može biti siguran šta se dešava u glavi klijenta. Ako prvi put radite sa nekim klijentom, sledeća pitanja će vam pomoći da dođete do što preciznijeg sažetog popisa svih bitnih podataka, to jest do brifa koji će osigurati da projekat realizujete na obostrano zadovoljstvo.

„Koji su vaši poslovni ciljevi?”

Zbog predubeđenja, neki klijenti ne razumeju kako se poslovni ciljevi mogu povezati sa dizajnom logotipa. Može se dogoditi da oni misle da su logotipi nebitni, pa vam, shodno tome, neće ponuditi previše informacija o kompaniji. Da biste predupredili takav scenario, moraćete da preuzmete vođstvo i budete direktni.

Primera radi, možete objasniti specifičnosti onoga što se od logotipa očekuje. Takođe naglasite da morate razumeti širu sliku onoga čemu poslovanje pripada. Svest o potencijalnom širenju ili drugim konkretnim planovima i izazovima sa kojima se kompanija sreće može vam pomoći da optimizujete dizajn logotipa za specifične potrebe.

foto: Tim Edukacija

„Koji je cilj konkretnog logotipa?”

Kada saznate više o putu kojim se kompanija kreće, možete ući u specifičnosti logotipa i saznati gde se on uklapa u širu sliku. Na primer, novi brend može želeti da njihov logo unapredi svest o brendu i privuče pažnju, dok već poznata kompanija može želeti novi logo kako bi promenila identitet svog brenda i ciljala na novo tržište.

foto: Tim Edukacija

„Ko je vaša ciljna grupa?”

Više nego rukovodiocima kompanije, pa čak i više nego dizajneru, dizajn logotipa treba da se dopada pre svega ciljnoj grupi.

Zato pokušajte da navedete klijenta da bude što konkretniji. Mnogi će davati opšte odgovore kao što su „mladi ljudi“ ili „mala preduzeća“, ali što više budete znali o određenoj niši, efikasnije ćete moći da dizajnirate logo.

Sve informacije o godinama, lokaciji, prihodima, vrednostima ciljne grupe i slično pomoći će u donošenju odluka o dizajnu.

„Koji su vaši najvažniji marketinški kanali?”

Ovo pitanje je korisno iz dva razloga. Prvi razlog je to što pruža uvid u vrstu kompanije i marketinških tehnika koje koriste. Bilo da više ulažu u digitalni ili tradicionalni marketing, odgovor će vam reći mnogo o kompaniji i njihovom stilu brendiranja. Drugo, podatak vam daje ideju o mestu najčešćeg prikazivanja logotipa.

Ako kompanija prvenstveno koristi bilborde ili postere za oglašavanje, slobodno možete da dodate složenije detalje dizajnu logotipa. S druge strane, ukoliko favorizuju marketing na društvenim mrežama, možda biste želeli da dizajnirate jednostavniji, manje detaljan logo za ekrane mobilnih telefona.

foto: Tim Edukacija

„Kako želite da ljudi vide vaš brend?”

Drugim rečima, postavlja se pitanje koji je identitet vašeg brenda. Ako budete imali sreće, vaš klijent će tačno znati kako da odgovori na to pitanje. Međutim, neke kompanije u velikoj meri ignorišu brendiranje, tako da termini kao što su „identitet brenda“ ili „ličnost brenda“ mogu biti strani za njih.

Pokušajte da postavite što više pitanja u ovom smeru dok ne dobijete dobru ideju o tome kako žele da njihova strategija brendiranja izgleda. Obavezno pokrijte sve teme koje se tiču ličnosti brenda (ležerne teme naspram formalnih tema, moderne naspram tradicionalnih), ali i teme koje su više poslovno orijentisane, kao što je na primer njihova pozicija na tržištu.

foto: Tim Edukacija

„Koje su vrednosti vašeg brenda?”

Danas su vrednosti brenda i priča o misiji važnije nego ikad. Nema svaka kompanija čvrsto utvrđene vrednosti, ali od onih firmi koje ih imaju morate doći do relevantnih podataka.

Razlog je jednostavan. Brend posvećen zaštiti životne sredine mogao bi imati koristi od listova ili zelene boje u njihovom logotipu; porodični brend bi verovatno cenio slike porodice. Što je njihov poslovni model više vezan za njihove vrednosti, to je važnije da su one prisutne u dizajnu logotipa.

Naučite kako da iskoristite odgovore

U dobrom scenariju dobićete odgovore na sva pitanja koja ste postavili. U idealnom scenariju znaćete tačno šta da radite sa njima. Međutim, za to vam je potrebno znanje i iskustvo. Ne zanosite se idejama da će vam kratki kursevi od po nekoliko meseci biti od velike pomoći u tome. Neophodno je da posvetite bar godinu dana usavršavanju da biste došli do rezultata koji su vam potrebni i da biste ovladali veštinama koje će vam značiti u daljem radu.

foto: Tim Edukacija

Upišite sertifikovanu obuku za grafički dizajn i postanite stručnjak kojeg će svaki brend želeti da angažuje.

Tim Edukacija