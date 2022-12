DIZAJN KORISNIČKOG ISKUSTVA ZA MOBILNE APLIKACIJE: Šta je UX dizajn i kako da ga primenite na aplikaciju

Iako se UX dizajn obično dovodi u vezu sa softverom, mobilnim aplikacijama i web dizajnom, ovaj koncept se može primeniti na bilo koji proizvod, sistem ili uslugu. Pravili otvarač za konzerve, web stranicu ili proces integracije novih zaposlenih, lakoća korišćenja i napredno korisničko iskustvo podjednako su važni.

Shodno tome, ako želite da se bavite mobilnim razvojem, neophodno je da razumete kako se UX dizajn primenjuje u mobilnim aplikacijama. Evo od čega da počnete.

Korisnik je uvek na prvom mestu

Prvo i najvažnije – morate zadovoljiti potrebe korisnika. Dizajn orijentisan na korisnika je verovatno najvažniji princip UX dizajna za razvoj mobilnih aplikacija. Čak i u ranim fazama, morate dokučiti šta korisnici zapravo traže u proizvodu. Mnogi dizajneri ovde često naprave prvu grešku, jer imaju previše neopravdanih pretpostavki. Neki koncepti dizajna vama lično mogu izgledati kao odlična ideja, ali ne smete zaboraviti da vi niste korisnik.

Postoji velika razlika između onoga što mislite da će korisnici uraditi i onoga što zapravo rade. Testiranje vaših dizajnerskih koncepata sa kontrolnom grupom korisnika jeste najbolji način da potvrdite ove ideje pre nego što ih primenite u praksi.

Kako dizajneri stiču više veština u svom poslu, oni obično izlaze izvan okvira. Više su usredsređeni na to da impresioniraju svoje kolege i guraju koncepte dizajna do krajnjih granica. Kada se to dogodi, korisničko iskustvo se gubi u nasumičnom redosledu, a UX dizajn postaje neuspešan.

foto: Tim Edukacija

Budite dosledni

Još jedan bazični princip UX dizajna jeste doslednost. Korisnici ostvaruju interakciju sa drugim aplikacijama i softverom mimo onoga što pravite. Morate da shvatite da postoje slični obrasci dizajna njihovog iskustva u većini takvih aplikacija i da vaša takođe treba da ih oponaša.

Primera radi, kada dođete na web stranicu, postoje određene stavke koje očekujete, poput navigacione trake na vrhu ekrana. Tehnički, dizajner bi mogao da stavi tu traku bilo gde. Mogli biste napraviti dijagonalni meni koji se kreće od donjeg levog ugla ekrana do gornjeg desnog ugla ekrana, ali to ne bi bilo u skladu sa svim onim što korisnik zna o navigaciji.

Granica između kreativnosti i doslednosti je uska. Ako se nalazite na njoj, uvek je najbolje preći na stranu opreza. Ne odvajajte se od prihvaćenih normi na koje su ljudi navikli.

foto: Tim Edukacija

Brinite o vizuelnoj hijerarhiji

Kao UX dizajner, morate jasno uspostaviti vizuelnu hijerarhiju na svakom ekranu. Brzi pogled na stranicu mora da kaže korisnicima sve što treba da znaju o tome šta je važno, a šta nije. Veća dugmad su važnija od manjih dugmadi. Ikona koja je drugačije boje od svake druge sličice na ekranu na koju se može kliknuti treba da se ističe.

Ovo su tipovi šablona dizajna koje morate da ugradite u svoj projekat.

Accessibility – pristupačnost vaše aplikacije

Pristupačnost aplikacije se mora uzeti u obzir kada prolazite kroz proces dizajna korisničkog iskustva. To se najviše tiče korisnika sa oštećenim vidom ili bilo koga ko može imati problem da prepozna elemente na ekranu.

Primera radi, određene boje mogu otežati korisnicima koji su daltonisti da razlikuju jedno dugme od drugog. Slično, mogućnost podešavanja slabog osvetljenja može određenoj grupi olakšati korišćenje aplikacije.

foto: Tim Edukacija

Naučite kako da integrišete principe korisničkog iskustva u svoju aplikaciju

Iako je kreiranje mobilne aplikacije proces koji je sam po sebi složen, razmišljanje o korisničkom iskustvu ga može učiniti još kompleksnijim. Zato je neophodno da imate kvalitetnu osnovu pre nego što počne vaš rad na samom razvoju i unapređenjima. Izbegavajte kratke kurseve koji vam ne mogu pružiti sveobuhvatni pristup koji će vam otkriti i teorijske, ali i praktične okvire. Uložite bar godinu dana u usavršavanje kako biste došli do rezultata kojima težite.

Upišite sertifikovanu obuku za razvoj mobilnih aplikacija i obezbedite sebi karijeru kakvu ste oduvek želeli.

