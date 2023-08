POPUNITE BESPLATAN UPITNIK: Saznajte koje IT zanimanje najviše odgovara vašem tipu ličnosti

Kada se pomene IT sektor, svi uglavnom zamišljaju programere, međutim, istina je da ova oblast obuhvata najrazličitija zanimanja i da u njoj posao pronalaze i kreativci, društvenjaci, lingvisti i marketari.

Drugim rečima, u IT sektoru skoro svako može da pronađe zanimanje za sebe. Stoga je, ukoliko vas privlači rad u ovoj konstantno rastućoj i profitabilnoj oblasti, najbolje da izaberete zanimanje koje je u skladu sa vašim afinitetima, odnosno sa vašim tipom ličnosti.

A najbrži način da saznate o kom zanimanju je reč jeste da rešite besplatni 7-minutni test koji će vam pokazati u kojoj oblasti IT-ja bi trebalo da okušate svoju sreću.

IT sektor nastavlja da raste

Ne samo da je razvoj novih tehnologija izmenio gotovo sve tradicionalne industrije, zbog čega su IT stručnjaci postali izuzetno traženi, već i najnoviji trendovi u ovoj oblasti, poput razvoja i implementacije AI tehnologija, dovode do stvaranja do sada nepostojećih radnih mesta. Na primer, već sada se vidi rast potražnje za stručnjacima za veštačku inteligenciju, stručnjacima za podatke, etičarima AI-ja i drugim specijalizovanim ulogama.

Iako smo nedavno mogli da čujemo priče o krizi u ovom sektoru, istina je da je on u Srbiji od početka godine zapravo porastao i trenutno broji preko 100.000 zaposlenih, dok su zarade i dalje prilično iznad proseka i premašuju 206.000 dinara.

To potvrđuju i zvanični podaci koji kažu da je samo od početka godine broj zaposlenih u ovom sektoru skočio za čak 3.435, a da je u prvom kvartalu ove godine izvoz usluga u sektoru informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT-a) iznosio 786.000.000 evra, što predstavlja rast od 44 odsto u odnosu na prvi kvartal prošle godine, zbog čega se očekuje rekordan godišnji izvoz u vrednosti od 4.000.000.000 evra.

Nađite oblast koja vas ispunjava

Iako nam je novac svima važan, treba izabrati posao koji nam neće biti mučno da obavljamo. Srećom, u IT oblasti nećete morati da pravite kompromis između zarade i onoga što volite, jer ona nudi veliki broj dobro plaćenih pozicija, od kojih su neke idealne za tehnički nastrojene pojedince, druge su kao stvorene za kreativce, dok su za treće potrebne organizacione sposobnosti i oštro oko.

Kako bi se zainteresovani pojedinci što pre pronašli u ovoj dinamičnoj oblasti i uštedeli vreme prilikom izbora zanimanja, stručnjaci sa ITAcademy kreirali su, po ugledu na slične testove u svetu, jedinstveni upitnik, koji će vam otkriti koje IT zanimanje najviše odgovara vašem tipu ličnosti, odnosno željama i afinitetima.

Za unošenje odgovora neće vam trebati više od 7 minuta, a u roku od najviše 24 časa dobićete detaljnu stručnu procenu i savete u kojoj oblasti da započnete svoje IT putovanje.

Za 12 meseci možete započeti odlično plaćenu karijeru

Nakon što dobijete rezultate testa, trebalo bi da razmislite o preduzimanju koraka za usvajanje znanja i veština za vaše idealno zanimanje. Jedan od najboljih načina za to je upisivanje kvalitetne IT škole poput ITAcademy, koja već dugi niz godina po najsavremenijim standardima formira kvalitetan IT kadar koji radi u brojnim domaćim i svetskim kompanijama.

Zahvaljujući posebnom konceptu učenja koji nosi naziv „Arhitektura znanja”, sa fokusom na realnom radu i pripremi za sticanje prestižnih međunarodnih sertifikata kao što su Microsoft, Oracle, Autodesk i Adobe, trebalo bi da već za 12 meseci školovanja iz učionice ili od kuće budete spremni da konkurišete za svoj prvi posao.

Stoga, uradite besplatan test i krenite ka svom cilju.

