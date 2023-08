ZAVIRITE U ITACADEMY DIZAJN STUDIO – mesto gde su mnogi uspešni dizajneri stekli svoje prvo praktično iskustvo

Praksa je ključna komponenta uspeha za sva IT zanimanja, a posebno je vitalna za dizajnere! Istina, nagomilano teorijsko znanje bez primene u praksi nikoga nije daleko odvelo.

To, očigledno, vrlo dobro znaju i na ITAcademy, poznatoj edukativnoj ustanovi na kojoj možete steći najtraženije IT veštine, pa su svojim polaznicima, pored najmodernijeg školovanja, obezbedili i alate i servise koji im omogućavaju da usvoje neophodna praktična znanja zahvaljujući kojima dolaze do posla u najkraćem roku!

U nizu tih potpuno besplatnih alata koje možete dobiti kao polaznik ITAcademy izdvaja se DesignStudio:

ovo je jedinstveni ITAcademy projekat nastao sa idejom da polaznicima dizajn smerova pruži mogućnost da stečeno znanje primene u radu za realne klijente i tako steknu iskustvo za uspešan početak IT karijere.

Zabavan i jednostavan način sticanja primenljivih veština

Zamislite da ste u toku svog „školskog veka” imali priliku da učite samo ono što vam je zapravo interesantno i da ste uz sebe sve vreme imali iskusnog znalca koji prati vaš rad, upoznaje vas sa okruženjem i stara se o tome da vam učenje bude što zabavnije, a uz sve to i mogućnost da svaku usvojenu lekciju zaista primenite u praksi i potvrdite znanje koje će vas izvesti na pravi i siguran put u budućnosti!

E upravo tako izgleda školovanje na ITAcademy!

Za nepunih 12 meseci uz pratnju vrsnih stručnjaka stičete najkvalitetnija IT znanja, a o tome kako ćete ih već u toku školovanja primeniti u praksi, između ostalog, brine se upravo DesignStudio!

Ovde se polaznici konačno sreću sa onim što ih može sačekati u poslovnom svetu i imaju priliku da se upoznaju sa načinima koji će im omogućiti da unovče svoje znanje. Uostalom, o tome sa koliko uspeha i zadovoljnih polaznika radi DesignStudio svedoče rezultati koji iz sezone u sezonu premašuju sva očekivanja.

foto: Tim Edukacija

Kako izgleda rad u Dizajn studiju na ITAcademy

Rad u Dizajn studiju polaznicima ITAcademy omogućava da naučeno pretvore u praksu, obogate svoj CV i iskuse specifičnost rada za konkretne klijente, te da se na najbolji mogući način pripreme za tržište i buduće poslodavce. Evo i kako:

Tim mentora ITAcademy Dizajn studija je spona između polaznika i klijenta – oni dobijaju projekte od klijenata, a polaznici daju predloge rešenja. Ono rešenje koje najviše odgovara potrebama klijenta prelazi u realizaciju i voilà – nagrada je zadovoljni klijent koji polaznika može angažovati za buduće projekte ili čak stalno zaposlenje!

Na taj način polaznici izrađuju najrazličitija rešenja (kompletni vizuelni identiteti, logotipi, dizajn brošure, ambalaže, sajtovi, kodiranje itd.), kako za multinacionalne kompanije tako i za startapove. Pritom, baza klijenata za koje su polaznici ITAcademy već realizovali projekte uopšte nije mala i možete je pogledati na ovoj stranici. A klikom na ovu stranicu možete pronaći niz vesti o tome kako izgleda sama procedura izrade i odabira najboljeg rešenja.

Sa druge strane, u kvalitet radova koje ITAcademy polaznici realizuju u okviru Dizajn studija možete se uveriti i sami. Ukoliko, na primer, razvijate sopstveni brend, a ponestalo vam je ideja za dizajn, putem ove stranice možete stupiti u kontakt sa timom Dizajn studija i zatražiti izradu radova. Budite sigurni u to da ćete dobiti atraktivna rešenja, a na vama je da izaberete ono koje vam najviše odgovara.

Imate ideje? Kreativni ste? Entuzijastični? Zakoračite u svet dizajna!

Pored odseka za programiranje, razvoj mobilnih aplikacija, administraciju ili IT poslovanje, na ITAcademy se možete usavršavati i u pravcu dizajna. Odseci kao što su Design & Multimedia ili 3D Design & CAD namenjeni su upravo kreativcima koji su spremni da usvoje znanja koja će im pomoći da mnogo zarađuju od svog talenta!

Entuzijasti koji imaju oko za detalje, primećuju bilborde i reklame, zadržavaju se na atraktivnim veb-stranicama ili ih pak privlači video-montaža svoje usavršavanje obično započinju na smerovima kao što su:

Web Design, Print & Graphic Design, Video & Motion Graphic Design, New Media Design.

Sa druge strane, ako su vaša interesovanja usmerena ka crtanju i modelovanju arhitektonskih objekata, enterijera, industrijskih proizvoda itd., izabraćete smerove kao što su:

Architectural Design, Interior Design, Product Design, Computer Aided Design.

foto: Tim Edukacija

U svakom slučaju, razvoj vaših talenata, usavršavanje u radu sa najmoćnijim alatima za dizajn kroz rad na računaru, dragoceno praktično iskustvo i priznati sertifikati koje će poslodavci ceniti i mreža kontakata koje ćete steći jeste ono što odlikuje školovanje na ITAcademy.

Onima koje privlači rad u Dizajn studiju može biti zanimljivo i to da školovanje ne mora biti bazirano na dizajnerskim smerovima da bi se dobila priliku za rad sa realnim klijentima, jer nju stičete za koji god smer na ITAcademy da se odlučite!

Uz DesignStudio, dobijate i druge BESPLATNE alate za razvoj karijere – upis na ITAcademy je u toku!

Pored Dizajn studija, polaznici ITAcademy u toku svog jednogodišnjeg školovanja dobijaju i potpuno besplatan pristup drugim programima kao što je ProgrammingFactory za programersku izradu realnih projekata, Personal Development program za sticanje mekih veština, kurseve stranih jezika za pripremu za rad u inostranstvu, 100 sati u IT habovima za pokretanje frilens posla, mogućnost tromesečne prakse u kompaniji LINKgroup, mogućnost zaposlenja preko Centra za razvoj karijere u nekoj od najuglednijih kompanija u regionu itd.

I tu se spisak ne završava! Posetite ovu stranicu da saznate šta sve dobijate u toku i nakon školovanja!

Inače, upis za novu generaciju polaznika ITAcademy se uskoro završava, a, kako javljaju, mesta se popunjavaju neverovatnom brzinom. Zato budite brzi i iskoristite povoljne uslove upisa koji važe do kraja meseca – kliknite na ovaj link i saznajte više informacija o tome!

Tim Edukacija