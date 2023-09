5 NAČINA DA UPLOVITE U IT OVE JESENI kako biste već sledeće odlično zarađivali

Sigurno u svom okruženju imate nekoga ko je tek tako odlučio da svoju karijeru usmeri ka IT-ju. Ubrzo nakon toga taj neko je dobio dobru zaradu i mnoštvo dodatnih beneficija koje utiču na kvalitet života! To je ono što, zahvaljujući svom neprestanom napretku i stabilnosti, IT industrija zaista i nudi.

Ako ste i sami sanjarili o tome da svoju sreću i lagodan život potražite uz dobro plaćen IT posao, sada je pravo vreme da se pridružite onima koji hrle prema čarima ovog opšterastućeg sektora.

Donosimo vam 5 prilično jednostavnih načina koji vam mogu pomoći da upoznate IT svet već ove jeseni! (Nakon toga, mogućnosti za plovidbu IT-jem su neograničene).

1.Slušajte podkaste o tehnologiji, čak i dok se opuštate

Ako u Gugl pretraživaču ukucate „IT podcast”, pronaći ćete mnogo kvalitetnog sadržaja koji ne samo da će vam dati inspiraciju za dalje istraživanje nego ćete i iz njega izvući korisne savete. Među omiljenim podkastima nalaze se oni u kojima možete čuti priče lidera koji su krenuli od nule, a danas biraju za koga će raditi i zarađuju ogromne sume novca. Možda je sledeća takva priča baš vaša!

Zato slušajte podkaste i razgovarajte o njima, uvek i svuda – dok šetate, planirate, radite, putujete, vežbate, opuštate se!

2.Edukativna literatura je i zabavna literatura

Tek kada počnemo da učimo ono što nas zapravo zanima, edukativan sadržaj postaje i te kako zabavan!

Pre nego što počnete sa istraživanjem dobre literature, bitno je da pronađete onu IT oblast koja vas privlači – programiranje, dizajn, IT menadžment itd. Izbor je veliki. A ako ste skeptični, posavetujte se sa nekim ko će vam ove oblasti približiti. Na primer, ITAcademy raspolaže timom stručnih savetnika koji su tu upravo za osobe poput vas. Možete im postaviti pitanje ili zakazati sastanak sa njima putem ove stranice.

To je još jedan od načina za sigurnu izgradnju uspešne IT karijere.

3.Pronađite inspirativnu i energičnu IT zajednicu i pridružite joj se

Gotovo je sigurno da u vašem okruženju postoji neko ko je deo neke IT zajednice. Kada kažemo IT zajednica, mislimo na skupove, forume, konferencije, mitapove, IT habove itd. Ove zajednice zapravo okupljaju ljude sličnih interesovanje. Poenta je da uvek budete u toku sa dešavanjima u IT-ju, stvorite mrežu poznanstava koja vas može odvesti i do posla i, naravno, radite na usavršavanju sebe.

Članovi ovakvih zajednica su i iskusni programeri, ali i oni bez iskustva, tako da je ovo odličan način da pronađete svog „study buddyja” ili da učite iz iskustva seniora.

4.Da li znate da osnove kodiranja možete savladati u samo par koraka?

Zapravo, ključ uspeha jeste u nadogradnji veština. A da biste imali šta da nadograđujete, morate početi od osnova. Zašto kodiranje? Zato što je kodiranje temelj većine stvari sa kojima ćete se sretati ukoliko želite da budete deo IT industrije.

Najbolje od svega je to što osnove kodiranja možete savladati i samostalno, tako što ćete pronaći besplatne tutorijale, kao i interaktivne aplikacije preko kojih možete uvežbavati stečeno znanje. Ipak, za naprednije znanje trebaće vam kvalitetna obuka u koju morate uložiti trud, koji će vam se ubrzo višestruko isplatiti.

5.Onlajn-kurseva je mnogo, ali praksa je praksa!

Internet je prepun besplatnih i pristupačnih kurseva i tutorijala za učenje. Međutim, ovo može biti dobar početak samo ukoliko želite da steknete osnovna znanja iz određene oblasti. Za usvajanje naprednijih znanja i praktičnih veština, moramo priznati, samostalno učenje nije dovoljno.

Istina je da praktične veštine nećete steći ukoliko svoje znanje ne primenjujete na zadacima i realnim projektima. Zato IT škole koje nude sveobuhvatne obuke mogu biti pravi izbor. Tako ćete, na primer, u toku jednogodišnjeg školovanja na ITAcademy imati priliku da radite i za prave klijente i vrlo brzo se osposobite za samostalan rad.

Ako zaista želite uspešnu IT karijeru, ITAcademy je pravo mesto za vas! Upis nove generacije je u toku

Gorenavedeni saveti mogu biti odlična polazna tačka za ispitivanje IT sveta, koji će vam se sigurno svideti. Međutim, za upad u IT industriju, gde je izgradnja profitabilne karijere gotovo neminovna, trebaće vam (mnogo) više:

sveobuhvatno IT školovanje koje vas u potpunosti priprema za IT tržište i izlazak u IT svet.

Ovo zapravo podrazumeva da ćete, ukoliko se dovoljno posvetite, za samo godinu dana od danas imati donekle izgrađenu IT karijeru. Evo čime vam ITAcademy znatno olakšava to školovanje:

najsavremeniji program, rad sa najmoćnijim IT alatima, konstanta podrška pri učenju, interakcija za iskusnim stručnjacima koji vas usmeravaju u toku čitavog školovanja, rad na realnim projektima i sticanje praktičnog znanja, razvijanje mreže kontakata u okviru IT habova i besplatnih seminara, priprema za prve intervjue za posao, povezivanje sa IT kompanijama i još mnogo toga; kao kruna svega – besplatna mogućnost za polaganje međunarodno priznatih sertifikata, uz koje ćete biti veoma cenjeni kod poslodavaca.

Od ovoga vas deli samo jedan korak – posetite ovu stranicu i saznajte više o školovanju na ITAcademy. Nastava uskoro počinje, a broj mesta je ograničen!

Tim Edukacija