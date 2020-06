UPOZNAJTE NOVI PAZAR: Mlad, vedar, nasmejan i pun tajni koje je spreman da otkrije

Zahvaljujući novoj stazi, turisti mogu lakše da stignu do lokaliteta Gradina kod Novog Pazara.

Gradina u Starom Rasu turistički potencijal

Potpredsednik Vlade Republike Srbije Rasim Ljajić otvorio je projekat izgradnje turističko-pešačke staze na lokalitetu Gradina, koji je finansiralo Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija u vrednosti od 12 miliona dinara. Cilj ovog projekta je da se arheološki lokalitet populariše kao atraktivna turistička destinacija.

Ministar Rasim Ljajić je na otvaranju pešačkih staza istakao značaj ovog važnog spomenika kulture i njegovog turističkog potencijala koji se razvija ovim projektom.

Najstariji spomenik

- Ovo je jedan od najstarijih i najznačajnijih spomenika kulture ne samo u Novom Pazaru već i u celoj Srbiji. Stari Ras sa Sopoćanima je na listi kulturne baštine Uneska. Nažalost, ono do sada nije bilo vrednovano kao turistička destinacija. Ovo vojno utvrđenje je po mnogo čemu specifično i sasvim sigurno je da može da bude turistička atrakcija. Ovo je takođe deo takozvane kulturne rute Transformanika. Turisti iz celog sveta posećuju kulturne spomenike koji se nalaze na ovoj ruti. Do sada je ovo je bio arheološki lokalitet nepoznat i Novopazarcima. Na ovaj način pokušavamo da ga oživimo kao turističku atrakciju. Novi Pazar ima tu sreću da ima spomenike kulture koji se nalaze na listi Uneskove kulturne baštine. Ono što će biti naš zadatak jeste da ovu destinaciju približimo turistima iz zemlje i inostranstva. Ovaj projekat, koji je finansiralo Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, čija je vrednost 12 miliona dinara, ima za cilj da ovaj lokalitet učini dostupnim i izgradnjom pešačkih staza i obnovom seoskog puta. Dosada je bilo praktično nemoguće doći do ove destinacije. On sada ne samo da je dostupan nego predstavlja svojevrstan izazov za mlade koji vole da pešače - rekao je ministar Ljaljić. - Cilj i grada i Vlade jeste da se Novi Pazar pozicionira kao turistička destinacija. Novi Pazar je devedesetih bio grad džinsa, sada doživljava bum u građevinskoj industriji, a ono što u perspektivi može da se razvija, to je turizam s turističkim potencijalima. Imamo nekoliko potencijala koje Novi Pazar odvajaju od gradova u regionu, pre svega, to je različitost. Suština turizma je da pravite industriju doživljaja, a Novi Pazar sigurno poseduje potencijale za razvoj turističkih proizvoda. S druge strane, Novi Pazar je neotkrivena turistička destinacija i sve veći broj turista širom sveta upravo želi da otkrije nove destinacije. Takođe, i blizina Kopaonika je veliki potencijal i mi ćemo se truditi da u zimskom periodu privučemo turiste u Novi Pazar, kao i u toku letnjih meseci, da zadržimo turiste koji prolaze kroz Novi Pazar na putu za more. Aerodrom u Lađevcima, koji se otvara krajem juna, predstavlja dobar osnov za razvoj turizma. Razgovaramo s predstavnicima turističkih agencija iz Turske o otvaranju čarter-letova koji će dovoditi turiste iz Turske u Novi Pazar. Ja sam siguran da za dve godine možemo da povećamo broj turista sa sadašnjih 20.000 na 50.000, a za pet godina da povećamo do 100.000 turista. Da bismo to postigli, moramo mnogo više da radimo na promociji. Potreban je jedan organizovani, sistemski pristup - zaključio je ministar Rasim Ljajić.

Staza duga 950 metara

Turističko-pešačka staza duga je 950 metara i počinje od restorana „Pazarište“ do vrha lokaliteta tvrđave Gradina, prolazi kroz najatraktivniji deo netaknute prirode, ima karakter umerene planinske staze i uređena je za posetioce i turiste. Duž staze nalazi se sedam odmarališta. Na 550 m od početka staze nalazi se raskrsnica gde se levo može nastaviti glavnom stazom, a desno je alternativna staza u dužini od 350 m s jednim odmaralištem. Duž staze postavljeni su putokazi, rukohvati, zaštitna ograda, edukativno-informativne table do vrha srednjovekovnog utvrđenja Gradina, sa koga se pruža prelep pogleda na planine Goliju, Rogoznu i lokalitet Trgovište. Urađen je put preko Sebečeva do lokaliteta Gradina, kao i plato za parking. Tokom maja će biti postavljeno osvetljenje koje doprineti posebnoj ambijentalnoj celini na ovom važnom turističkom mestu u našem gradu.

Kulturno blago Šetnja kroz Novi Pazar

Današnju varoš na raskrsnici važnih puteva utemeljio je Isa-beg Isaković

Osnivač Novog Pazara bio je znameniti turski vojskovođa Gazi Isa-beg Isaković. Turskom osvajaču nije odgovarao položaj starog grada Rasa ili Trgovišta na sastavu planinskih reka Raške i Sebečeve, te je za svoj novi grad izabrao središnji i najprostraniji deo plodnog polja u kotlini reke Raške. Novi Pazar su Turci nazivali Jeni Bazar (Novo Trgovište). Novi Pazar je tokom 16. i 17. veka bio živa i bogata varoš, najveća i najnaprednija od svih varoši na putu između Dubrovnika i Niša. Bio je čuven kao veliki trg s mnogobrojnim hrišćanskim i turskim dućanima i karavan-sarajima.

Šetnju kroz Novi Pazar najbolje je započeti od Jošaničkog keja ka centru grada.

Altun-alem džamija

Altun-alem džamija nalazi se na središnjem delu Stambolske džade. Džamija sa zlatnim dragim kamenom potiče iz 16. veka i delo je čuvenog neimara Muslihudina Abdulganija. Postoji predanje da je paša imao tri lepe ćerke Altunu, Hadžiru i Halimu, koje zbog bogatstva i lepote niko nije smeo da zaprosi. U poznoj starosti, tri neudate sestre sav imetak daju u dobrotvorne svrhe. Altuna je podigla Altun-alem džamiju, Hadžirin novac je potrošen za groblje na mestu koje se danas naziva Hadžet. Česma Halimača čuva sećanje na najmlađu Halimu.

Novopazarsku tvrđavu podigao je Isa-beg Isaković i time utemeljio današnju varoš na raskrsnici važnih puteva. Utvrđenje sa kulom motriljom je dosta sačuvano. Samo je severna kula uništena tokom Prvog svetskog rata. Isa-beg je podigao i hamam u neposrednoj blizini utvrđenja, tačnije na drugoj strani pomenute džade. Samo hamami u Skoplju i Novom Pazaru imali su dvojna kupatila, u kojima su istovremeno mogli da se kupaju i žene i muškarci. Dušu gradskom jezgru daje Gradski park, u okviru koga se nalazi zgrada biblioteke. Staze u oazi zelenila, oslikane poput ćilima i prekrivene hladom drveća, vode kroz ogromno prostranstvo prirode do kutka gde se prolaznici mogu odmoriti, popiti vodu sa obližnje česme. Staro utvrđenje, hamam i Arap džamiju razdvaja samo po jedna ulica. U samom jezgru grada nalaze se Kulturni centar, Muzej Ras, Amir-agin han i česma Sebilj, slična onoj u Sarajevu i beogradskoj Skadarliji.

U gradu se nalazi najstarija hrišćanska bogomolja - crkva posvećena Svetim apostolima Petru i Pavlu. Pored crkve su održavani srpski državni sabori, u njoj je Nemanja kršten po pravoslavnom obredu, a 1197. godine odrekao se prestola u korist sina Stefana Prvovenčanog. Pored crkve je groblje sa interesantnim nadgrobnim spomenicima. Od Petrove crkve za samo desetak minuta vožnje asfaltnim putem stiže se do manastira Đurđevi stupovi, zadužbine Stefana Nemanje. Crkva Svetog Đorđa sagrađena je 1171. godine. Tokom vekova bila je napuštana i paljena. Već nekoliko godina uspešno je obnavljaju vešti majstori, dočaravajući svu lepotu prošlih vremena.

Srednjovekovna umetnost

Nedaleko od Novog Pazara, pored ušća reke Deževe u Rašku, nalaze se istorijski značajni lokaliteti Gradina, Pazarište ili Trgovište i Ras. Stručnjaci smatraju da su to ostaci grada Rasa, prve srpske prestonice iz vremena Stefana Nemanje. Nešto dalje se nalazi manastir Sopoćani, zadužbina kralja Uroša I. Manastirska crkva posvećena Svetoj Trojici sagrađena je oko 1260. godine. Više puta rušena i obnavljana, zajedno sa starim gradom Rasom uvrštena je u objekte svetske baštine. Sopoćane su u svetu proslavile upravo freske. Ovakva umetnost smatra se veoma naprednom za srednji vek. Posebnu lepotu ovim delima daje helenistička nota. Možemo slobodno da kažemo, bez lažne skromnosti, da je umetnost manastira Sopoćani preteča italijanske renesanse. Jedino slike u Sopoćanima i dela renesanse imaju takav kolorit i linearnost. Kreč i boje kojima su oslikani zidovi manastira bili su toliko kvalitetni da su opstali i do dana današnjeg, uprkos lošim uslovima kojima su bili izloženi oko dvesta godina. Monumentalna freska u manastiru Sopoćani i jedna od najlepših na svetu je freska Svetog apostola Filipa, odranije poznata kao Lepi Jovan.

Značajne kulturne manifestacije

Muzički festival World Music Fest Zeman je festival muzike sveta koji prerasta u tradicionalnu manifestaciju grada. Ono što je karakteristika festivala jeste da neguje tradicionalnu muziku Balkana, koja nas sve spaja i ujedno pokazuje naše bogate specifičnosti, a pored muzičke ima i značajnu edukativnu funkciju. Vasil Hadžimanov, Damir Imamović, Sentido, Mavi Sija su samo neki od muzičara koji su nastupili na festivalu. Održava se u prelepom ambijentu Gradskog parka u avgustu.

Zeman fest je postao član MOST Festival Exchange Programmea i tako se priključio grupi od 20 evropskih festivala koji učestvuju u programima saradnje muzičkih festivala.

Muzički festival Stari grad osnovao je 2004. „Mas-entertejnment grup“. Tri večeri festivala su konceptualno popunjene eminentnim gostima iz oblasti muzike. S obzirom na to da je Novi Pazar zvanično grad mladih, odnosno najmlađi grad u Evropi, kulturne manifestacije okupljaju mlade oko ideja kreativnosti, učenja i razmene ideja, i imaju značajne turističke potencijale.

Izuzetna destinacija Zahvaljujući kulturno-istorijskoj baštini naš grad je proglašen za izuzetnu turističku destinaciju u Evropi. Nagradu pod nazivom „Izuzetne destinacije Evrope - EDEN“ dodeljuje Evropske komisija. To je gradu dalo novu energiju za razvoj turizma, izgrađeno je šest novih hotela, povećani su smeštajni kapaciteti, planiraju se nova i još veća ulaganja u turizam. Stari Ras, Sopoćani, Petrova crkva i Đurđevi stupovi pod zaštitom Uneska su od 1979. godine. Zbog ovih srpskih srednjovekovnih dragulja, ali i zbog Altun-alem džamije, Stare čaršije i drugih islamskih spomenika, u Novi Pazar je ranije dolazilo i po 100.000 turista godišnje, od kojih je svaki deseti bio stranac. U Novom Pazaru se nadaju da će vrlo brzo povratiti stari turistički imidž i da će u budućnosti živeti od turizma.

Mali Istanbul Ima Pazar prepoznatljivo lice - gradski trg s pešačkom zonom, park, zelenu oazu i rekreacioni centar u samom centru grada, sportske hale, otvorene sportske terene, atletski stadion, trim-staze, pešačku zonu, male trgove koji upotpunjuju urbano gradsko jezgro. Iznedrio je mnoge vrhunske sportiste, uspešne i poznate umetnike i uspešne ljude u mnogim oblastima. Bogat kulturni život tokom cele godine, za šta su zaslužne gradske ustanove kulture, okuplja veliki broj građana različitih generacija. Ovaj grad ima velike potencijale za razvoj svih vidova turizma: verski, lečilišni s termalnim vodama u Rajčinovića i Novopazarskoj banji čije izvore su koristili i Rimljani, za planinski, tu je Golija, najlepša zdrava planina, Rogozna, idealna za lov. Pešter, najveća visoravan u Evropi, poznat je i kao „pluća Srbije“. A tek tradicionalni specijaliteti - ćevapi, mantije, burek, pršuta i sudžuk, sir, peštersko jagnje. I voda za piće je najbolja, sa izvorišta je reke Raške. Toliko je kvalitetna da je tu najveći ribnjak kalifornijske pastrmke u Evropi.

Gradovi su kao ljudi Grad susreta

Novi Pazar je jedan od retkih gradova gde sve pulsira i ključa. To je grad orijentalne fizionomije, burne i bogate prošlosti, spoj istočne i zapadne civilizacije, različitosti i tradicionalno negovanih posebnosti

Kažu da su gradovi kao ljudi. Dopadljivih lica ili preke naravi, pričljivi ili ćutljivi, teatralni ili sugestivni, spontani ili mudri. Ono što jedne izdvaja od drugih i što nam je najvažnije jeste da li su prijateljski raspoloženi. Pazar je grad u kome ćete lako sklopiti prijateljstva i gde ćete se vrlo brzo osećati kao kod kuće.

Mlad, vedar, nasmejan

Novi Pazar je mlad, vedar, nasmejan, otvoren i pun tajni koje je spreman da otkrije. Tog vrednog momka karakternih crta lica, neposrednog u komunikaciji i neobičnih manira, lako ćete prepoznati po glasnom smehu dok govori o sebi hrleći vam u susret. Pazar je jedinstven i neće vam dozvoliti da prema njemu ostanete ravnodušni. Ekspresivan, bučan i otvoren, obasuće vas energijom. On ne želi samo da vas impresionira. On želi da ga volite.

Novi Pazar je grad s dugom i zanimljivom istorijom, tlo na kome su se preplitali različiti uticaji, istovremeno i grad u kome živi najmlađa populacija na Balkanu. Mali je broj gradova s tako zanimljivom prošlošću kao što je Novi Pazar. Na tlu gde su se ukrstili svetovi, gde su se jedna pored druge, a i zajedno našle različite vere i kulture, običaji, gde se prožima staro i novo, izrastao je grad Novi Pazar. Spoj različitosti utkan u duhovne ćilime Novog Pazara i danas je njegova odlika i prednost.

Novi Pazar je jedan od retkih gradova gde sve pulsira i ključa. Jedino tokom ranog jutra možete videti starije Novopazarce kako u opuštenom razgovoru lagano ispijaju kafu iz fildžana. Iz pekare u Staroj čaršiji mirišu vreli somuni, a u vazduhu se oseća i prepoznatljiv miris novopazarskih ćevapa. A onda kreće lavina koja traje do kasnih večernjih sati. Ljudi su predusretljivi i ljubazni. Novi Pazar je grad orijentalne fizionomije, burne i bogate prošlosti, spoj istočne i zapadne civilizacije, različitosti i tradicionalno negovanih posebnosti. Brojni istorijsko-kulturni spomenici, brižljivo čuvani segmenti prošlosti na jednoj i evropski orijentisana zajednica na drugoj strani magnet su za sve koji se sreću s dilemom da li je pomirljiv spoj različitih vremenskih razdoblja moguć. Zato je novopazarska regija širom sveta poznata kao poželjna, iz dragocenosti satkana oblast.

Nemi i gromoglasni svedoci prošlosti. To su najznačajniji kulturno-istorijski spomenici: Crkva Svetog Petra i Pavla iz 9. veka, manastir Đurđevi stupovi, zadužbina Stefana Nemanje, uvršten na listu svetske kulturne baštine, manastir Sopoćani, srednjovekovna utvrđenja Ras i Jeleč. Od brojnih spomenika islamske kulture svojom lepotom izdvaja se Altun-alem džamija, smeštena u samom centru grada, Isa-begov hamam, monumentalna građevina iz 15. veka, Amir-agin han, Arap i Lejlek džamija, tvrđava s kulom motriljom u centru grada. Stara čaršija je puna zlatara, kafečajnica, ćevabdžinica, radnji sa starim zanatima. Mnogi spomenici kulture su pod zaštitom Uneska.

Trgovačka tradicija

Novi Pazar se nalazi na 290 km južno od Beograda, na deonici starog puta koji preko Ibarske magistrale vodi prema Podgorici i Jadranskom moru. Opasan planinama Golijom i Rogoznom, sa Pešterskom visoravni pored sebe, na nadmorskoj visini od 496 metara, Novi Pazar se prostro u zvezdastoj dolini reka Raške, Jošanice, Deževske i Ljudske. Iznikao je na glavnom putnom pravcu od Dubrovnika do Soluna i Istanbula (Carigrada) i vrlo brzo postao glavni trgovački grad. Ta trgovačka tradicija ostala je do danas - čuveni je ovo grad džinsa, trgovačkih radnji, tekstilne, obućarske industrije i industrije nameštaja.

Evropski Novi Pazar

Vraćajući epitet privrednog giganta u regionu, grad ima i veoma važnu ulogu posrednika između nekad praktično nespojivih tržišta Turske i Rusije

Novi Pazar je poznat po svom trgovačkom i preduzetničkom duhu, izuzetan po svojim prirodnim bogatstvima i kulturnim vrednostima od međunarodnog, nacionalnog i regionalnog značaja. On predstavlja ekonomski, kulturni i obrazovni centar Sandžaka, koji je na jugu najkraća prirodna veza Srbije sa Crnom Gorom i Kosovom.

Na promovisanju vrednosti, otkrivanju novih kvaliteta i promociji Novog Pazara na svetskom nivou intenzivno se radi tokom poslednjih nekoliko godina, otkad je grad od 120.000 ljudi pružio svoje ruke drugima, odabrao put prosperiteta, gradnje, stvaranja prijateljstava.

Socijalna pitanja

Od 2008. godine do danas Novi Pazar je neverovatnom brzinom, a uprkos svim poteškoćama na razvojnom putu, uspeo da se uz kvalitetan menadžment izdigne iznad svojih geografskih kapaciteta.

Vraćajući epitet privrednog giganta u regionu, Novi Pazar na tom planu ima i veoma važnu ulogu posrednika između nekad praktično nespojivih tržišta Turske i Rusije. Zbog potencijala koji poseduje pre svega u kadrovskom smislu, grad na mapi lokacija poželjnih za inostrane investitore zaslužuje posebno mesto, naročito ako se ima u vidu opredeljenost ovdašnjih privrednika da i u ekonomski najtežim vremenima istraju u nastojanju stvaranja kvalitetnih proizvoda i time očuvaju dugo sticani rejting. Funkcionisanje kroz klastere, udruživanje, saradnja unutar tekstilne branše, među proizvođačima obuće, nameštaja i hrane za rezultat daje priznanja ovdašnjim proizvođačima na svim meridijanima, bilo u pojedinačnim slučajevima, bilo kolektivnim učešćem na brojnim međunarodnim sajmovima i slično.

Novi Pazar je socijalna pitanja stavio na sam vrh liste prioriteta. Izgrađen je Gerontološki centar, sa idejom da starim sugrađanima omogućimo što sadržajniji i kvalitetniji život. Briga o socijalno najugroženijim građanima i njihovim porodicama, rešavanje pitanja interno raseljenih lica, briga o deci i brojni drugi projekti koji se realizuju u saradnji s Republikom, međunarodnim organizacijama ili samostalno, uz sve veći broj zadovoljnih građana, najjasnija su referenca da je grad na dobrom putu.

Posebno bogatstvo grada su mladi, obrazovani ljudi, koji čine preko pedeset odsto građana Novog Pazara.

Uz modernu infrastrukturu, potpuno preuređen gradski trg, proširene, osvetljene i bezbednije ulice, u čije je stvaranje uloženo mnogo truda, postignuto je da se svi koji ikad dođu u Novi Pazar u njemu osećaju posebnim i dobrodošlim, da mu se uvek rado vraćaju.

Sportski uspesi

Slavu grada, osim uspešnih učenika i studenata, profesionalaca u različitim oblastima i tradicionalno dobrih domaćina, prenose i ovdašnji sportski klubovi. Fudbalski i odbojkaški prvoligaši u muškoj konkurenciji, atletski globalni uspesi Amele Terzić, Elzana Bibića i Teodore Simović i svetski dometi kik-boks predstavnika u ženskoj konkurenciji izborili su posebnu poziciju novopazarskih sportista u očima javnosti.

Gastronomska razglednica Od mantija do baklava

Novi Pazar je mesto gde je hrana kao i sve drugo, umetnost brižljivog interpretiranja i oživljavanja starih recepata u duhu novog i modernog. Gastronomiju ovog kraja karakteriše snažan orijentalni uticaj prilagođen podneblju i klimi. Kravlji sir i kajmak s Peštera i goveđe meso neizostavno su bogatstvo koje pazarsku trpezu čini jedinstvenom.

Ko nije probao novopazarske mantije i dalje će se zaklinjati u burek kao najbolji doručak. Ali ko proba mantije, menja mišljenje.

Mantije su male pikantne pite veličine zalogaja, punjene mlevenim goveđim mesom. Testo se ručno mesi, pretvara u tanke kore poput baklave, i slaže u nekoliko slojeva. Seče se na kvadrate i puni mlevenim mesom. U Novom Pazaru još uvek možete probati neki od tradicionalnih specijaliteta, kao što su jahnija (rižoto od goveđe džigerice), đuveč, jufčice, pitu od pečenih kora. Ova hrana priprema se u novopazarskim domovima i recepti se brižljivo čuvaju.

Slatke poslastice baziraju se na nekoliko jednostavnih namirnica koje poseduje svaki dom. Neizostavna baklava simbol je slavlja i radosti. Komad ove orijentalne poslastice u Pazaru znatno je veći od one koju možete probati u Istanbulu. Isto važi i za veličinu svih drugih porcija. Iz Novog Pazara sasvim sigurno nećete otići gladni.

Od poslastica izdvajamo pazarske sukane dudove (hurmašice), sulpitu, mafiše, halvu i đulsiju- sok od latica ruže. Naravno, i čuveni novopazarski ćevap.

