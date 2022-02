BOŽIĆ OTKRILA ZAŠTO SNS JOŠ NE DONOSI ODLUKU O PREDSEDNIČKOM KANDIDATU! Tatjana Macura misli da će mnoge stranke ući u Skupštinu

O izborima, ali i o aktuelnim dešavanjima u Ukrajini, kao i o tome koji pritisci očekuju Srbiju u vezi sa Ukrajinom, govorili su u jutarnjem programu Kurir televizije Sandra Božić, članica predsedništva Srpske napredne stranke i Tatjana Macura, kopredsednica Stranke moderne Srbije.

foto: Kurir televizija

- Ljudi na listi su ljudi koji su se dokazali u karijeri, oni su kredibilni i u svetu. Sva imena na parlamentarnoj listi su ljudi od integriteta. Ako vidimo da je prva na listi doktorka Danica Grujičić to vam govori i da je ona zadovoljna promenama koje se dešavaju u zdravstvu. Za predsedničkog kandidata se čeka demokratski poredak u Srpskoj naprednoj stranci, pre svega mi ćemo na stranačkim organima odlučiti. Svi smo odlučni da će glavni odbor i predsedništvoodlučiti da to bude Aleksandar Vučić - rekla je Sandra Božić, članica predsedništva Srpske napredne stranke.

foto: Kurir televizija

Tatjana Macura, kopredsednica Stranke moderne Srbije misli da će mnoge stranke ući u parlament.

- Očigledno je da će veliki deo stranaka i partija preći cenzus, to znači da nećemo imati jednopartijski parlament koji smo imali u prethodnom sazivu i to me raduje. Smeta mi jako loša situacija u opoziciji, ali i u vlasi, mada je meni bitnija opozicija - rekla je u jutarnjem programu Tatjana Macura, kopredsednica Stranke moderne Srbije.

foto: Kurir televizija

