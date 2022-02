UJEDINJENA SRBIJA PREDSTAVILA KANDIDATE ZA POSLANIKE IZ BEOGRADA: Evo koja su imena na listi

BEOGRAD - Koalicija "Ujedinjena Srbija" predstavila je danas u Beogradu kandidate sa svoje liste za parlamentarne izbore koji dolaze iz glavnog grada.

Kao kandidati iz Beograda predstavljeni su Žarko Trebješanin, Nina Stojković, Ferida Čustović, Stefan Ninić, Žarko Ristić, Slobodan Prvanović, Dragan Djilas, Pavle Grbović, Borko Stefanović i drugi. Izbori su raspisani za 3. april.

Potpredsednik Narodne Stranke Miroslav Aleksić izjavio je na konvenciji u Dorćol placu da je gradjanima potrebna "pravedna Srbija", u kojoj će svi imati iste šanse i u kojoj niko neće biti iznad sistema.

"Ako građani Srbije daju podršku ovim ljudima, onda će biti upoznati s tim šta znači reč odgovornost", rekao je Aleksić.

Aleksić je kazao da je na bilbordima širom Srbije kao kandidati Srpske napredne stranke promovišu poznati lekari, sportisti i glumci, a da nema političara poput Ane Brnabić, Aleksandra Vulina i Marijana Rističevića.

"Ja sam sebi dao odgovor, (lekari, sportisti i glumci) su tu jer su pored opšteg interesa izabrali činu korist", rekao je Aleksić i dodao da se političari koalicije Srpske napredne stranke "kriju i stide sebe" jer su svesni da rade posao koji im "ne pripada".

Aleksić je naglasio da su ljudi najveće bogatstvo Srbije, ali da je u zemlji stvorena podela na povlašćene i na grupu potčinjenih.

"Prva grupa misli da je moguće privatizovati državu, ponaša se bahato i radi šta hoće. Smeje se u lice gradjanima kada se rušu u Savamaloj, u centru Beograda", istakao je on.

Potpredsednica Stranke slobode i pravde (SSP) Marinika Tepić pozvala je gradjane da ne veruju kada im se kaže da "može biti i gore" i poručila je da treba da se bore "da bude bolje".

Tepić je rekla da je "važan savez" lista Ujedinjene Srbije na parlamentarnim i izborima u Beogradu jer je moguće da će nova Vlada i parlament SNS "opstruisati" Beograd i odmah mu oduzeti nadležnosti ako pobedi opozicija.

"Beogradu će vezati ruke, a Srbiju unakaziti do neprepoznatljivosti", dodala je ona.

Tepić je ocenila da Beograd devedesetih nije bio "doslovce zaposednut" mafijom i kriminalom kao što je danas.

Predsednik Demokratske stranke (DS) Zoran Lutovac izjavio je da je danas ključna "promena" u insitucijama i sferama političke prakse, sistema vrednosti, svesti i savesti.

"To nije ideološko pitanje, to je pitanje opstanka. Moramo da se menjamo i da menjamo svet oko sebe da bismo opstali kao društvo i politička zajednica", istakao je on.

On je naglasio da "samo solidarnost Srbiju spasava".

"Srbija je zemlja u kojoj je opasno biti pošteni sudija ili tužilac, intelektualac ili uzbunjivač. Danas je Srbija zemlja organizovanog kriminala a ne zemlja po meri gradjana", ocenio je on.

Istakao je da "ovog puta" nakon pobede na izborima promene ne smeju da budu samo kadrovske, već "temeljne".

