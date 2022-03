VESIĆ: IZBOR VUČIĆA GARANTUJE MIR I SRBIJU KOJA MISLI O SEBI! Na izborima se odlučuje o daljoj sudbini zemlje

Goran Vesić, član Predsedništva Srpske napredne stranke i zamenik gradonačelnika Beograda, rekao je da su izbori u aprilu izuzetno važni, jer se na njima odlučuje u kom pravcu će zemlja nastaviti da ide. Vesić je ocenio da i građani to osećaju i da su svesni da se u vreme velike nestabilnosti u Evropi, sada pravi izbor da li će Srbija nastaviti da se razvija i da čuva mir i stabilnost ili će i sama utonuti u nestabilnost.

- Ljudi razumeju da ovo nisu samo obični izbori za predsednika i vladu, već su izbori koji odlučuju o daljoj sudbini zemlje. Jedan od stubova i poruka naše kampanje je da Aleksandar Vučić znači mir, stabilnost i slobodu, da je Srbija nezavisna da slobodno odlučuje o svojoj sudbini, a ne da bude igračka u rukama velikih sila i da se kao mnogo puta u istoriji tuđi ratovi vode preko naših leđa, od čega nemamo nikakvu korist, samo štetu. Vreme je da Srbija razmišlja o sebi, a to garantuje izbor Vučića, on je to već pokazao: sa jačanjem države, vojske, ekonomije, naše spoljnopolitičke pozicije. I u tom smislu očekujem da ljudi, s obzirom na zabrinutost koja postoji, u velikom broju izađu na izbore. A kako pokazuju istraživanja, i opredeljenost građana već je veoma visoka, malo je neopredeljenih - izjavio je on za Novosti.

foto: screenshot b92

Vesić, koji je i zamenik šefa izbornog štaba SNS, kaže da je siguran da će Vučić pobediti u prvom krugu predsedničkih izbora, što, kako napominje, neće biti lako, jer nije lako pobeđivati sa natpolovičnom većinom.

- Očekujem i da posle izbora možemo samostalno da formiramo vlast, kako u republici tako i u svim lokalnim samoupravama gde će se glasati. Sve osim toga bio bi izborni neuspeh. To očekujemo i za to ćemo se boriti - poručuje on.

Govoreći o beogradskim izborima i nadama opozicije da će rezultat na njima označiti početak pada SNS, Vesić kaže da te priče sluša odavno.

- To sam slušao i 2017, pa je Vučić pobedio Sašu Jankovića sa skoro 40 odsto glasova razlike. I na izborima 2014. i 2018. mogli ste da čujete istu priču, da je u Beogradu najveća šansa opozicije, da pad SNS počinje tu, pa smo i na jednim i na drugim izborima ubedljivo pobedili i kao lista imali natpolovičan broj odbornika. Ponavljam, neće izbori biti laki, jer se održavaju u atmosferi najveće nestabilnosti u Evropi posle Drugog svetskog rata. Oni su laki samo za one koji su neradnici, za one koji im ozbiljno prilaze svaki izbori su teški. Trudimo se da dođemo do svakog građanina, da objasnimo našu politiku, zašto treba da daju glas SNS i kakve benefite svaka porodica u Srbiji može da ima od toga.

Kurir.rs