VESIĆ ODUŠEVIO PENZIONERE U MLADENOVCU: Otpevao im "Ovo je Srbija" i napravio atmosferu za pamćenje! (FOTO)(VIDEO)

Mada su skupovi penzionera često poznati po veselju i dobroj zabavi, najstariji građani Mladenovca će, sudeći po atmosferi na njihovoj zabavi, imati nezaboravno druženje i to zahvaljujući zameniku gradonačelnika Beograda Goranu Vesiću.

1 / 8 Foto: Privatna Arhiva

On je, naime, danas posetio penzionere u Mladenovcu, sa njima se družio, slikao, pričao i zabavljao, a vrhunac događaja je bio kada im je i lično otpevao pesmu "Ovo je Srbija". Time je oduševio i u potposni osvoji srca najstarijijih sugrađana.

- Došao sam da im se zahvalim na svemu što su uradili na razvoju našeg društva i države. Oni su zaslužni što je Srbija danas ekonomski stabilna zemlja koja ima budućnost. Zajedno možemo sve! - poručio je Vesić u opisu objave sa druženja sa penzionerima.

A kako je sve izgledalo pogledajte u galeriji i videu koji je Vesić objavio.

- Danas sam se družio sa penzionerima Mladenovca. Zahvalio sam im se na žrtvi koju su podneli da naše javne finansije budu stabilne. Njihovo žrtvovanje omogućilo je da se srpska ekonomija danas razvija i da 2026. godine prosečna plata u Srbiji bude 1.000 evra, u Beogradu 1.300 evra a penzija 500 evra - poručio je Vesić.

Poručio im je, dodaje, da je glas za Aleksandra Vučića i Srpsku naprednu stranku znači glas za MIR, STABILNOST i EKONOMSKI RAST.

- Mir znači da Srbija ne vodi tuđe ratove, niti pristaje da bude deo igre velikih sila koje ratuju preko malih naroda. Politika mira znači da dok su Vučić i Srpska napredna stranka na vlasti nijedna majka u Srbiji neće poslati dete u rat, niti će dočekati sina u mrtvačkom sanduku. Mnogo puta je Srbija vodila tuđe ratove u prošlom veku i gubila svoje kćeri i sinove. Sada je naš interes da sačuvamo mir. To je politika Aleksdandra Vučića i Srpske napredne stranke. Stabilnost znači da nam nisu potrebne svađe i potresi u zemlji u vreme dok je Evropa pred ratom. Sve snage ulažemo da obezbedimo rezerve hrane i energente za naš narod. Naši magacini su puni i imamo dovoljno energenata da izdržimo mesece velike krize u Evropi. Tako smo kada je ceo svet stao zbog virusa kovid 19 prvi obezbedili medicinsku opremu i respiratore a posle Kineza najbrže gradili kovid bolnice. Prvi smo imali vakcine. Kako smo tada štitili zdravlje našeg naroda tako sada čuvamo mir. To možemo jer su naše javne finansije stabilne, zato smo štedeli i bili dobri domaćini. Zato je danas Srbija stabilnija od mnogih bogatijih evropskih zemlja. Ekonomski rast znači da ćemo da sačuvamo radna mesta, da će plate i penzije nastaviti da rastu i da će standard građana biti viši. To znači da ćemo sve da učinimo da se nastavi sa prilivom stranih investicija u našu zemlju. Samo ekonomski snažna i bogata Srbija može da ima snažnu vojsku i diplomatiju kao i da brani naše vitalne nacionalne interese. Nijedan investitor neće doći u zemlju kojoj ima sukoba i nema stabilnosti. Zato nama mir obezbeđuje ekonomski rast - rekao je on i dodao:

- Vreme koje je pred nama neizvesno je. Niko u svetu sa sigurnošću ne može da kaže šta će se dogoditi narednih dana ili meseci. Srbiji treba snažan predsednik, lider koji je spreman da donosi teške odluke da bi narodu bilo bolje i da bi sačuvao živote, predsednik koga poštuje svet i predsednik koji je spreman da se bori za svakog od nas. Teška vremena traže hrabre ljude i velike lidere. To je Alekdandar Vučić. Zato Vučićev reizbor na mesto predsednika znači sigurnost za Srbiju u vremenima koje dolaze. Zato, glas za Vučića nije samo glas za njega i za Srpsku napredu stranu. To je glas za sigurnost Srbije.

Kurir.rs

