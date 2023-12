"KAMPANJE STRANAKA SU BILE JEDNE OD PRLJAVIJIH, PREPOZNALI SU SLABOST KANDIDATA" Miletić bez dileme: Pristci na nas su preteški

Štampanje glasačkih listića za izbore za narodne poslanike Narodne skupštine počelo je oko 9 sati u štampariji JP "Službeni glasnik".

Vladimir Dimitrijević, predsednik Republičke izborne komisije izjavio je da će naši državljani na 81 mestu u inostranstvu moći da glasaju, što je rekordan broj u odnosu na protekle izborne cikluse.

Glasački listići štampaće se na A4 formatu, na papiru bele boje, zaštićenim vodenim žigom po celoj površini.

Gost koji je diskutovao o ovoj temi jeste Dejan Miletić, iz Centra za proučavanje globalizacije.

Prvo je komentarisao izgled ovogodišnje kampanje iz njegovog ugla:

- Bila je promenljiva, ali i dosta prljava. Jeste kraća bila, ali jedna od prljavijih, nekako se dosta išlo na lični plan, pre svega sam predsednik, ali ni opozicija nije ostala dužna, već su i oni prepoznali slabosti kod određenih kandidata. Imamo zaista tešku kampanju, jedva čekam da se to završi, da se vratimo normalnom životu. Ne volim nivo naše političke svesti, voleo bih da je to malo kvalitetnije i snažnije, ali ovakva situacija nije nerazumljiva, s obzirom na to da smo pod velikim pritiscima.

Potom je pričao o poteškoćama Srbije:

- Naša država u kontinuitetu mora da uradi ono što je nemoguće, treba da se odrekne sama sebe, svojih korena, i to je konstantan pritisak koji je aktuealna vlast uspela da održi u ravnoteži, te nije dozvolila da Srbija bude odbačena. Sve razumem, ali samo da stane i da nastavimo dalje. Prošli smo razne golgote, imali smo raspad Jugoslavije, naučili smo da poštujemo državu, ili bar većina nas. Razumem i one koji drugačije misle, ali smatram da u ovoj fazi svetske drame, ratova, da je mnogo važno da imamo stabilnu i uigranu državu, a videli smo da ovaj sastav ume da se brzo uskladi na koronu, pa na razne krize, itd.

