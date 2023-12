KAKO JE IZGLEDAO IZBORNI DAN U DIJASPORI? Novinari iz Minhena i Pariza: To je rudnik za glasove, ali prijavljeno je daleko manje

Državljani Srbije koji žive u inostranstvu naizborima su imali priliku da glasaju u 35 zemalja na 81 biračkom mestu, a zbog vremenske razlike u SAD, Kanadi, Portugaliji i Velikoj Britaniji glasanje je bilo u subotu. U program su se uključili novinari iz Nemačke i Francuske, da podele informacije o tome kakva je bilo izlaznost i kako je protekao izborni dan u ovim zemljama.

Prvo je novinar Saša Pešić ispričao kako je protekao izborni dan u glavnom gradu Francuske.

- Od 991 glasača, glasalo je 706. Glasalo se u kulturnom centru Srbije. U Parizu je glasanje obezbeđivala jedna motorizovana brigada koja nije imala potrebe da interveniše... Pobedu je odnela lista "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane" - istakao je Pešić.

U Minhenu je bio prijavljen 1.271 birač, od čega je skoro izašlo blizu 85 procenata. Na osnovu toga može se reći da je bila izuzetno dobra izlaznost.

- Na nivou Nemačke je prijavljeno negde oko 6.500 građana Srbije koji su izrazili želju da glasaju tim putem. Na osnovu toga može se reći da je to još uvek daleko zanemarljiv broj u odnosu na broj građana Srbije koji žive u Nemačkoj i da je to još jedno veliko neistraženo polje. Ja lično smatram da je dijaspora važna u političkom smislu. U izbornom smislu je to jedan rudnik za glasove, međutim interesantno je da tu ni pozicija ni opozicija mnogo politički ne deluju - rekao je Vidić.

Njeogo predviđanje je da su svi izvori glasova otprilike u domicilnom delu, dakle u Srbiji već predodređeni na neki način u odnosu na političke stranke, dok bi jedino mogli da se izvori glasova u određenom načinu.

- Glasanje je proteklo izuzetno dobro, znači osnovno je da je vreme poslužilo. Nestao je onaj sneg iz Minhena koji ga je zatrpao pre dve sedmice, dakle bio je fin dan i tako glasanje je išlo otprilike u talasima, negde od 12 do 15 časova. A onda posle je negde od 17 pa sve do zapravo zatvaranja, do 20 časova trajalo glasanje i dolazili su građani. Naravno, bilo je i tu isto slučajeva da određeni građani, iako su se prijavili, da nisu bili uvedeni u spisak, ali ne znatno mnogo. U svakom slučaju, građani jesu zainteresovani koji žive u Nemačkoj i Srbiji. Pratili su dosta i medije koje mogu da prate preko ovih platformi, međutim to ne odgovara srazmerno onom koliko ih se prijavilo da će glasati... - rekao je Vidić.

