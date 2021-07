SEKSELENCIJA JOVAN MARIĆ TVRDI: Ceo život jedan brak - ne može! Onda MUŽ I ŽENA POSTANU KO SESTRE!

Psihijatar Jovan Marić iza sebe ima tri propala braka i u životnoj ispovesti za Kurir tvrdi da ljudi ne mogu da budu ceo život s jednom sobom. Evo kako to objašnjava:

- Život je pre 100 godina u proseku trajao 43 godine, a danas 80. I po mom shvatanju, malo je jedan brak za 80 godina. Posle deset godina zadovoljstva u braku, to više nije to. To je već neki prijatelj s kojim imate decu, jenjava i ta seksulanost, teško je sve to negovati. Najpre budu momak i devojka, pa verenik i verenica, pa prođu godine i postanu muž i žena, pa kao brat i sestra, pa kad prođu godine su ko dve sestre. Znači, na kraju muž i žena budu kao dve sestre. Živeo sam s dve sestre - majkom i tetkom, jer su mi oca streljali kao državnog neprijatelja kad je Bijeljina oslobođena u Drugom svetskom ratu, a ja sam imao samo tri godine - i znam šta to znači.

Kurir.rs/J.S.S.