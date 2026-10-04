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Svedoci smo izrazito zabrinjavajućih i alarmantnih informacija koje javno iznosi Milan Knežević o tome da je detaljno razmatran i planiran atentat na predsednika Aleksandra Vučića tokom njegovog boravka u Crnoj Gori, povodom učešća na međunarodnom Samitu EU – Zapadni Balkan. Prema ovim saznanjima, određene kriminalne i bezbednosne strukture vrebale su priliku na trasi kretanja prema Tivtu da izvrše fizičku eliminaciju predsednika Srbije.

Ova zastrašujuća informacija nedvosmisleno kazuje da određeni centri moći ne biraju sredstva kako bi slomili nezavisnu srpsku politiku. Planiranje atentata na legitimno izabranog šefa države još jedna je potvrda da se sloboda, mir i pravo da sami odlučujemo o svojoj sudbini ne podrazumevaju.

Glasom za listu „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“, građani biraju odbranu našeg suvereniteta i pravo da Srbija donosi odluke sama o sebi, u interesu svog naroda.