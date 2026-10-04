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Slogan "Mi znamo kako", koji danas ističe "studentska lista" nije nikakva nova politička ideja već prepisana parola Mila Đukanovića iz ranih devedesetih godina. Đukanović je slogan "Mi znamo kako" koristio još 1992. godine na prvim višestranačkim izborima u Crnoj Gori na početku svoje političke karijere. Decenijama kasnije, isti taj slogan oberučke su preuzeli blokaderi u Srbiji, baš kao što prihvataju i svaku podršku koja stiže iz Crne Gore.

Veza između "studentske liste" i bivšeg gospodara Crne Gore već je uveliko raskrinkana. Forenzičko veštačenje telefona Vesne Medenice, nekadašnje predsednice Vrhovnog suda Crne Gore, otkrilo je poruke u kojima ona prvog na blokaderskoj listi Iliju Srdanovića direktno naziva "čovekom od poverenja Mila Đukanovića".

Šta poručuju?

Iako je Milo izjavio da Srdanovića "ne poznaje", nije propustio priliku da ga javno brani usred izborne kampanje u Srbiji, poručujući kako Srdanović "hajku podnosi dostojanstveno" i kako "nije lako biti Crnogorac u Srbiji". U celu akciju javno se uključio i bivši šef crnogorske diplomatije Miodrag Vlahović, koji je poručio "Srbiju mora da vodi Crnogorac, neizbežno".

Šta "studentska lista" zapravo želi da nam poruči izborom Milovog slogana? Sudeći po njihovim potezima, odgovor je jasan: "znaju kako" da priznaju nezavisno Kosovo, kako da uvedu sankcije Rusiji... U Novom Pazaru, koji su svesno najavljivali kao skup u "Sandžaku", ignorišući zvanični naziv Raška oblast, istakli su transparente "Srebrenica je genocid" i "Ratko Mladić je ratni zločinac". Sve je to urađeno u potpunom duhu Milove politike, pod čijom je palicom Crna Gora među prvima priznala lažnu državu, a njegov DPS pokrenuo rezoluciju o Srebrenici, izglasanu u Skupštini Crne Gore 17. juna 2021. godine.

Transparenti blokadera u Novom Pazaru Foto: Printscreen X

Na sve to dolazi i uvođenje sankcija Rusiji - još jedna važna stavka Đukanovićevog političkog nasleđa.

Saopštenje sa naloga "studenti u blokadi" o neuvođenju sankcija Moskvi brzo je palo u vodu negacijom opozicionih stranaka koje podržavaju listu i koje se zalažu za mere protiv Moskve, a zatim i do svađe na glavnom plenumu, pa je i tu jasno da bi udarac na tradicionalnog prijatelja Srbije bio jedan od njihovih prvih poteza po dolasku na vlast.

Upozorenje

Komentarišući slogan "Mi znamo kako" koji je "studentska lista" preuzela od Mila Đukanovića, predsednik Slobodne Crne Gore Vladislav Dajković za Kurir kaže da je prvo pomislio da je u pitanju politička šala.

- Mi u Crnoj Gori veoma dobro znamo šta je značilo kada nam je Đukanović govorio da on "zna kako". Znamo kako su se stvarale podele među braćom, kako se udaralo na Srpsku pravoslavnu crkvu, kako su ljudi zbog svog političkog uverenja bili obeležavani i kako je jedna partija pokušavala da državu poistoveti sa sobom. Zato, kada danas u Srbiji čujem isto "Mi znamo kako", imam puno pravo da pitam: Kako? I po čijem političkom receptu? - kaže Dajković.

Vladislav Dajković, lider Slobodne Crne Gore Foto: Kurir Televizija

On dodaje da se ne bi iznenadio da Đukanovića na kraju pozovu i za govornika na završnom skupu.

- Građani Srbije treba sami da odluče kome će dati poverenje. Ali kao čovek iz Crne Gore koji je godinama gledao posledice Đukanovićeve politike, osećam obavezu da kažem: ako vam neko nudi recept koji smo mi već probali, dobro pogledajte sastojke pre nego što ga prihvatite. Na kraju, kad vidim da su se sve antisrpske adrese u regionu udružile u mržnji prema Vučiću jasno mi je da radi dobar posao, zato i ima podršku od svih Srba iz regiona - zaključuje Dajković.

Panaotović: Opasna je podrška koju "studentska lista" ima u regionu

Politikolog Bojan Panaotović kaže da je od kopiranja starog političkog slogana Mila Đukanovića - koje ukazuje na odsustvo kreativnosti i inventivnosti u kampanji - opasnije, i u određenom smislu i tragično za našu zemlju je činjenica ko studentsku listu podržava.

Bojan Panaotović Foto: Kurir Televizija

- Reč je o listi koja ima podršku i Đukanovića i Aljbina Kurtija, njegove desne ruke Rašića, ima podršku Zagreba, i ima podršku dakle onih u okruženju kojima nije u interesu snažna ekonomski, vojno, demografski i u svakom drugom smislu Srbija. Zato je mnogo gore i tragičnije ono što je iza slogana, "ono što se iza brda valja". Smejali su se Vučiću kada je rekao 'teraće vas da pevate Tompsonove pesme', a molim vas, da li ste čitali da Crna Gora ulazi, ako bude ušla u Evropsku uniju, sa hrvatskim jezikom? Jer navodno ne mogu da stignu da prevedu sve važne tekstove, pa će onda hrvatski jezik biti zvaničan, uprkos činjenici da vam se najveći broj građana Crne Gore izjašnjava da govori srpskim jezikom - ističe Panaotović.

Ukoliko se, naglašava, budemo kao građani opredelili za tu listu koja uzima slogan Mila Đukanovića, sledi nam nešto poput tog scenarija u Crnoj Gori.