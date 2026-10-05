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Predsednik Demokratske narodne partije Crne Gore Milan Knežević odgovorio je odbeglom kriminalcu Milošu Medenici na optužbe koje je izneo sinoć na svom Telegram kanalu.

- Mikeli sunce moje, ko mi te to napučio u poznim večernjim časovima? Ili je droga bila loša ili ti ništa nisu dali. Nema razloga da budeš nervozan kad te uhvatim u laži. Da je sreće uživao bi u današnjem danu jer napolju je pravo miholjsko ljeto, crvkuću ptice, sve je dobilo rane jesenje boje ali teško ja to tebi mogu da objasnim kada tebe Kavčani drže u podrumu kao neko čudovište iz srednjeg vijeka i izvode da snimiš ono što ti napišu i što moraš da pročitaš - poručio je Knežević na početku svog govora.

On je takođe izneo tvrdnju da se Miloš Medenica - koji je Kneževića u svojim poslednjim objavama na mrežama optužio da je od Aleksandra Vučića i budvanskog biznismena Branislava Gugija Savića dobio šest stanova u izgradnji i novi automobil marke Audi- nalazi na prostoru Kosova i Metohije, te da mu ga je žao jer zna da će "na kraju da završi ili spaljen ili samljeven u ćevape, ražnjiće ili pljeskavice", odnosno da Medenica nikad živ neće izaći sa Kosova.

Miloš Medenica Foto: Instagram Printscreen

- Jer ove informacije koje ti vjerovatno donosi Rašo Lješković a tiču se moje familije potpuno su pogrešne i netačne i želim da ti dam ponudu. Pošto ti je dio familije na slobodi sve što si tvrdio ću da prepišem tvojoj familiji ukoliko se ispostavi tačnim. A to su ovih šest stanova od Gugija, taj nepostojeći audi od Gugija i taksi udruženje koje se nalazi na zetskom aerodromu a nije ni moje niti bilo kog člana moje familije. Jedino što je istina a tiče se famozne taksi službe jeste da si upravo ti bio suvlasnik taksi službe na zetskom aerodromu a kada se Zeta odvojila od Podgorice i kada se počeo primjenjivati zakon da samo taksisti iz Zete mogu biti ispred Aerodroma onda si ostao bez posla i zato su ti krivi Zećani i kriv sam ti ja. Nema potrebe da budeš toliko opterećen niti paranoičan. A kada izađeš iz ovog Kavačkog podruma ja ću da zamolim vlasnike svih taksi udruženja u Zeti da o mom trošku voze tebe i tvoju familiju gdje god hoćeš ali se bojim da se ti nikada nećeš voziti ni taksijem niti bilo kojim vozilom - naveo je Knežević.

Potom je poručio da želi da ga otrezni rečima da nije on nikakav Medeni već je prvostepeno presuđeni kriminalac koji se nalazi u bekstvu u šteku Kavčana na Kosovu i Metohiji.

- Ti i tvoja majka ste osuđeni na 20 ipo godina zatvora jer ste namještali presude, trgovali sa odlukama sudova, otimali ljudima imovinu i istom tom Gugiju koja pominješ otimali poslovne prostore i stanove o čemu postoje transkripti i odluke Vrhovnog i drugih sudova. Tako da nema potrebe da izigravaš Robina Huda i antiheroja niti poštenjačinu - naveo je Knežević, koji je ppručio Medenici da "smanji doživljaj".

- A neka Srbija i Crna Gora vide da je tačno sve ono što govori a to je da Kavački klan u njegovom liku podržava Studente u Srbiji. Pa vidite hoćete li biti sa onima koje podržavaju Putin, Tramp i Si Đinping ili sa onima koji su mljeli, spaljivali, ubijali ljude. Svaka ptica svome jatu, samo ćuk ostaje u kavezu - rekao je poslavši poljubac Medenici.