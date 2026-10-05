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Biznismen i političar Bogoljub Karić još jednom je pokazao kako zamišlja predizbornu kampanju - tamo gde bi trebalo da postoji konkretno rešenje za konkretan problem, on nudi novac i kamere.

Na snimku koji se pojavio u javnosti vidi se kako Karić prilazi ženi u invalidskim kolicima, započinje razgovor s njom krajnje neprikladnim pitanjem:

- Kako vi gurate?

Zbog ovoga je snimak postao viralan, ali na njemu se vidi i nešto mnogo gore od nesuvislog pitanja. A to je ono što izaziva gorčinu i odvratnost ovakvog političara u kampanji za skupljenje glasova.

Naime, na snimku se jasno vidi da je Karić svestan da se sve snima i da treba da bude promotivnog karaktera za njega i njegovu stranku Pokret snaga Srbije. Zato on glumi veliku brigu i kada čuje od žene da živi sama i da ima cerebralnu paralizu, on joj daje 200 evra.

Na prvi pogled, čin pomoći.

Međutim, problem nastaje upravo u onome što se dešava pre toga. Ženi je potreban normalan i bezbedan pristup objektu, a u razgovoru se Kariću ukazuje na očigledan problem - stepenice i nepostojanje rampe za osobe sa invaliditetom. Umesto da se zainteresuje za rešenje ili makar zadrži na razgovoru o tome kako taj problem može da se otkloni, Karić okreće glavu i produžava dalje.

I upravo tu se otvara pitanje šta je zapravo bila poenta ovog susreta. Da li je cilj bio da se pomogne čoveku kome je pomoć zaista potrebna ili da se pred kamerama demonstrira koliko je političar "darežljiv"? Jer 200 evra mogu nekome trenutno da olakšaju dan, ali ne rešavaju problem zbog kojeg osoba u invalidskim kolicima ne može normalno da uđe u objekat.

Još je problematičnije kada se pomoć čoveku pretvori u javni spektakl, dok se istovremeno ignoriše sugestija koja se tiče trajnog rešenja. Rampa ostaje bez odgovora, a novac postaje glavni rekvizit pred kamerama.

Čak je i sam rastanak Karića od žene u invalidskim kolicima propali pokušaj da odglumi brigu i srdačnost. Na snimku se vidi da je on posegao da je poljubi u glavu, ali da je na kraju odustao uz čudan izraz lica koji se može protumačiti i kao izraz gađenja.