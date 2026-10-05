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Članica Predsedništva SNS-a Vladanka Malović oglasila se ponovo i odgovorila novinaru "Vremena" i nemačkog medija "Dojče vele" Nemanji Rujeviću, nakon što je pretio političkim neistomišljenicima jahanjem.

Naime, Rujević je danas izneo jezive pretnje, navodeći da će nešto da "razjasni" svojim pratiocima — prilikom čega je uputio jezive pretnje političkim neistomišljenicima — a onda se ponovo oglasio.

- Pre dvadeset šest godina, građani Srbije su svrgli autokratu Slobodana Miloševića. Sada su ključni izbori na pomolu. Trenutni snažni čovek zemlje, Aleksandar Vučić, želi da izbegne ponavljanje te istorije - naveo je.

Usledio je odgovor

Vladanka Malović je na to odgovorila kratko i efikasno.

- Gde si, bre, Rujeviću? Šta ćemo za to jahanje, gde i kada se vidimo? Ja držim svoju reč, nije valjda da si se uplašio, šta veli Dojče vele? - navela je Malović.