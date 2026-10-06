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Pristalice blokadera nastavile su da iznose diskriminatorne ocene o građanima Srbije, onima koji podržavaju listu "Aleksandar Vučić-Ujedinjena Srbija". Situacija je otišla toliko daleko da je čak i voditeljka TV Nova S morala oštro da reaguje u programu uživo, prekidajući sagovornika i ocenjujući prebrojavanje ljudi po fizionomiji kao fašizam.

Naime, advokat Ivan Ninić je, komentarišući skup pristalica Aleksandra Vučića u Novom Sadu, izjavio:

- Pogledajte samo fizionomiju ovih ljudi, vama je jasno da ne samo da nemate nijedno njihovo ime i prezime, nego građani Novog Sada odlično znaju o kome je reč. To su isti ljudi koji samo menjaju raskrsnicu, koje ja zovem najamni ljudi, nadničari... - rekao je priklikom gostovanja na Novoj S.

Na ovu opasku reagovala je voditeljka podsećajući na nedavne slične izjave.

- ​​Kad spominjete fizionomiju, to je onda nešto što je i Ana Brnabić u prvoj debati koju je imala sa predstavnicom studentske liste sa rektorkom Mirjanom Nikolić navodila onaj citat od, čini mi se, vaše koleginice Sare El Sarag koja je rekla da se razlikuju po fizionomiji i to je jedan argument koji s pravom Srpska napredna stranka, odnosno Ujedinjena Srbija može da koristi. To je fašistička teza - rekla je Nevena Madžarević.

No, Ninić se nije povukao

- Slažem se, ali evo možemo da ublažimo... ne izgledaju preterano intelektualno, vidi se da se bave teškim fizičkim poslovima - poentirao je on.

I šta smo čuli od ovog lažnog elitiste, predstavnika te lažne blokaderske elite?! Čuli smo opet poražavajući primer potcenjivanja sopstvenog naroda! Videli smo opet kako sa visine lažna elita deli narod na osnovu toga kako su se obukli, čime se bave, kako zarađuju za život. Videli smo opet kako za njih pravo svakog čoveka nije jednako. Neki su - a to su valjda oni - jednakiji od drugih! Da, Orvel je davno prezreo ovakve kao oni u "Životinjskoj farmi"!

Nikako nije sramota baviti se teškim fizičkim poslovima. Biti radnik, zemljoradnik, komunalac, građevinac - nije sramota. Sramota je ovo što radi ova lažna elita.