Politika
PUŠTEN RADENKO TOMAŠEVIĆ: Kurtijeva policija uhapsila Srbina na Gazivodama, sad izašao iz pritvora
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Radenko Tomašević iz Suvog Grla koji je juče uhapšen zbog sumnje da je počinio ratni zločin pušten je na slobodu, potvrdio je za Kosovo onlajn advokat Dejan Vasić.
Tomašević je uhapšen na Gazivodama, a njegova porodica je sinoć potvrdila da mu je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati.
Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je danas da je hapšenje izvršeno sa ciljem dodatnog pritiska na srpski narod na Kosovu, kao i stvaranja "lažnog političkog narativa o Srbima kao zločincima" zbog presude liderima OVK u Hagu.
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