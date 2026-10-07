"I posle tri godine, i dalje mislim na nevine civile ubijene i otete tokom terorističkog napada Hamasa 7. oktobra - na porodice u njihovim domovima, mlade ljude na muzičkom festivalu 'Nova' i decu čiji su životi zauvek promenjeni. Bio je to napad na Izrael, ali i na Jevreje širom sveta. Srbija je od samog početka stala uz Izrael. Kao Srbin, otac i unuk osobe koja je preživela Aušvic, duboko osećam taj bol", naveo je.