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Ministar spoljnih poslova Srbije u tehničkom mandatu Marko Đurić, na svom nalogu na mreži Iks podelio je svoje stavove oko godišnjice napada na muzičkom festivalu "Nova".

"I posle tri godine, i dalje mislim na nevine civile ubijene i otete tokom terorističkog napada Hamasa 7. oktobra - na porodice u njihovim domovima, mlade ljude na muzičkom festivalu 'Nova' i decu čiji su životi zauvek promenjeni. Bio je to napad na Izrael, ali i na Jevreje širom sveta. Srbija je od samog početka stala uz Izrael. Kao Srbin, otac i unuk osobe koja je preživela Aušvic, duboko osećam taj bol", naveo je.

 Nakon toga poslao je poruku o terorizmu i mržnji.

"Neka sećanje na njih bude blagoslov. Nikada ne smemo dozvoliti da terorizam ili mržnja preovladaju", napisao je.

(Kurir.rs)