Đurić povodom godišnjice napada Hamasa na Izrael: Nikada ne smemo dozvoliti da terorizam ili mržnja preovladaju
- Marko Đurić je na Iksu obeležio godišnjicu napada Hamasa na festival Nova i poručio da i dalje misli na ubijene i otete civile.
- Naveo je da je napad bio usmeren na Izrael i Jevreje širom sveta, uz poruku da je Srbija od početka stala uz Izrael.
Ministar spoljnih poslova Srbije u tehničkom mandatu Marko Đurić, na svom nalogu na mreži Iks podelio je svoje stavove oko godišnjice napada na muzičkom festivalu "Nova".
"I posle tri godine, i dalje mislim na nevine civile ubijene i otete tokom terorističkog napada Hamasa 7. oktobra - na porodice u njihovim domovima, mlade ljude na muzičkom festivalu 'Nova' i decu čiji su životi zauvek promenjeni. Bio je to napad na Izrael, ali i na Jevreje širom sveta. Srbija je od samog početka stala uz Izrael. Kao Srbin, otac i unuk osobe koja je preživela Aušvic, duboko osećam taj bol", naveo je.
Nakon toga poslao je poruku o terorizmu i mržnji.
"Neka sećanje na njih bude blagoslov. Nikada ne smemo dozvoliti da terorizam ili mržnja preovladaju", napisao je.
(Kurir.rs)