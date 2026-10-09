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Iako je lider blokadera Jovo Bakić, kandidat na Studentskoj listi koji je uporedio vladiku Nikolaja Velimirovića sa ustaškim kardinalom Alojzijem Stepincem, pokušavao ponovo da optuži državu za sve grehe sveta, član Predsedništva Srpske napredne stranke Vladimir Đukanović ga je rasturio sa argumentima! Ali ni to nije sve, jer je predsednik Novog DSS Miloš Jovanović u istoj debati bio prinuđen da prizna uspehe politike Aleksandra Vučića!

- Zahvaljujući Vučiću i njegovim dobrim odnosima sa Putinom, plaćamo gas višestruko jeftinije od ostatka Evrope - istakao je Jovanović u debati na Radio Beogradu.

- Ja verujem samo da će gospodin Jovanović sigurno podržati predsednika Vučića da bude premijer, zato što je Vladimir Putin to rekao, da želi da bude on premijer, i ja verujem da će to tako biti - istakao je Đukanović, a zatim je Jovanović priznao da je Aleksandar Vučić bolji od blokaderske liste.

Kada je Bakić pokušao da politizuje tragediju u Novom Sadu i optuži državu, Đukanović ga je poklopio činjenicama ko se, zapravo, nalazi na Studentskoj listi.

- Što se tiče ovoga što je gospodin Bakić rekao da je režim kriv, jeste! Ali u tom režimu su ljudi sa njihove liste! I to, recimo gospodin Kuzmanović koji je bio u Revizionoj komisiji i koji je dao odobrenja za tu nadstrešnicu i čudo je da on nije priveden! Ili, recimo, gospođa Sanja Fric koja je takođe na njihovoj listi! Na njihovoj listi od 250 ljudi, 220 ih je u državnom sistemu!Ako se ljudi žale zašto nam ne rade institucije, pa zato što ih takvi blokiraju u tom sistemu - objasnio je.

Đukanović je podsetio javnost na sve antisrpske stavove koje Jovo Bakić godinama gura pod tepih, citirajući njegove sramne izjave iz 2009. godine. Đukanović je podsetio da je Bakić pričao da se u Srebrenici dogodio genocid, pokolj nad Bošnjacima u ime Srba.

- Sledstveno, Srbija ima obavezu da moralno i materijalno pomogne žrtvama ove tragedije i da Bošnjacima pruži ruku pomirenja. Zato valja svesrdno podržati deklaraciju Žarka Koraća o genocidu u Srebrenici - podsetio je Đukanović dok ga je Bakić ćutke slušao jer nije našao nijedan argument da se suprotstavi ovim tvrdnjama!