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Članica Predsedništva Srpske napredne stranke Vladanka Malović odgovorila je danas novinaru "Vremena" i nemačkog "Dojče velea" Nemanji Rujeviću koji je u svojoj kolumni izneo niz pretnji predstavnicima vlasti.

Između ostalog je poručio da je "vic u tome što, ako ekipa zglajzne, moliće Boga da ih hapse pošteni policajci, a ne krvnici", na šta mu je Malović dala žestok odgovor.

- Nije vic - ugaćio si se. Sad ima i cmizdrenja, ubuđalih i novih laži, strpao sve, im’o vremena. Na kraju, valjda da ne bude baš toliki beskičmenjak, kaže kako ćemo mi moliti da nas baš on jaše, jer on je Dojče vele nobles. Nismo dali Hitleru - nećemo ni tebi, gnjidice - napisala je ona na Iksu kao direktan odgovor na pisanje Rujevića.

Ovo nije prvi obračun Vladanke Malović i Nemanje Rujevića. Blokaderski novinar je kontinuirano vređao i pretio, ali sada dobija i adekvatne odgovore.

Jedan od poslednjih obračuna bio je opet povodom njegovih pretnji političkim neistomišljenicima jahanjem.

Naime, Rujević je i tad zneo jezive pretnje, prizivajući da će Aleksandar Vučić da završi kao Slobodan Milošević.

Vladanka Malović je na to odgovorila kratko i efikasno.