FRKA IZMEĐU DS I ĐILASOVE LISTE! Žuti traže dokumentaciju o overenim potpisima 'Evropske Srbije' u Novom Pazaru: "Ne mogu ni da priđu cenzusu" (FOTO)
Sukob unutar opozicije pred predstojeće izbore postaje sve intenzivniji, a Demokratska stranka, koja podržava Studentsku listu, sada je otvoreno udarila na listu "Evropska Srbija" Dragana Đilasa i Zdravka Ponoša.
Povod je 519 potpisa podrške "Evropskoj Srbiji" overenih preko Gradske uprave Novog Pazara, gde je DS zatražila kompletu domumentaciju o tome.
- Demokratska stranka zatražila je od Gradske uprave Novi Pazar kompletnu dokumentaciju o okolnostima pod kojima je preko gradske uprave overeno 519 potpisa podrške izbornoj listi Evropska Srbija - piše u saopštenju na Iksu.
Ali spor oko potpisa brzo je prerastao u mnogo ozbiljniji politički obračun.
Generalni sekretar DS-a Dušan Kostadinović ocenio je da je sada jasno da "Evropska Srbija" ne može ni da priđe cenzusu i optužio Đilasovu i Ponoševu listu da rasipa glasove i širi defetizam među protivnicima vlasti.
- Generalni sekretar DS Dušan Kostadinović ocenjuje da je, sada kada je jasno da Evropska Srbija ne može ni da priđe cenzusu, njena politička funkcija sve manje u rasipanju glasova, a sve više u širenju defetizma - da se predstavlja kao deo antirežimskog fronta, dok građane ubeđuje da režim ne može biti pobeđen - piše u saopštenju na Iksu.