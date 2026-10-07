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Sukob unutar opozicije pred predstojeće izbore postaje sve intenzivniji, a Demokratska stranka, koja podržava Studentsku listu, sada je otvoreno udarila na listu "Evropska Srbija" Dragana Đilasa i Zdravka Ponoša.

Povod je 519 potpisa podrške "Evropskoj Srbiji" overenih preko Gradske uprave Novog Pazara, gde je DS zatražila kompletu domumentaciju o tome.

- Demokratska stranka zatražila je od Gradske uprave Novi Pazar kompletnu dokumentaciju o okolnostima pod kojima je preko gradske uprave overeno 519 potpisa podrške izbornoj listi Evropska Srbija - piše u saopštenju na Iksu.

Ali spor oko potpisa brzo je prerastao u mnogo ozbiljniji politički obračun.

Generalni sekretar DS-a Dušan Kostadinović ocenio je da je sada jasno da "Evropska Srbija" ne može ni da priđe cenzusu i optužio Đilasovu i Ponoševu listu da rasipa glasove i širi defetizam među protivnicima vlasti.