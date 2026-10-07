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Nakon što se u pojedinim opozicionim medijima i na društvenim mrežama pojavila navodna objava trideset neimenovanih radnika Ministarstva spoljnih poslova, više od sto diplomata obratilo se javnosti sledećim pismom, koji prenosimo u celosti:

- Mi, diplomate i zaposleni u Ministarstvu spoljnih poslova Republike Srbije, izražavamo punu profesionalnu i ljudsku podršku kolegama u diplomatsko-konzularnim predstavništvima i sedištu Ministarstva koje su prethodnih nedelja, često danonoćno i pod velikim pritiskom, radile na obradi rekordnog broja prijava naših građana za glasanje u inostranstvu. U izuzetno kratkom roku obrađeno je gotovo tri puta više prijava nego na prethodnim izborima. Ministarstvo je predložilo otvaranje većeg broja biračkih mesta nego 2023. godine, rukovodeći se brojem prijavljenih birača, ali i zakonskim, prostornim, logističkim, bezbednosnim i kadrovskim uslovima u svakoj državi. Konačnu odluku o biračkim mestima, u skladu sa zakonom, donosi Republička izborna komisija - navodi se u pismu i dodaje:

- Ne prihvatamo pokušaje da se ogroman rad stotina naših kolega, kao ni odgovorno postupanje rukovodstva Ministarstva, predstave kao opstrukcija ili sabotaža. Takve optužbe nisu samo činjenično neutemeljene, već nepravedno izlažu pritisku ljude koji su profesionalno, savesno i odgovorno obavljali svoj posao. Ne možemo da prihvatimo ni da se anonimni i nepotpisani tekst predstavlja kao stav „više od 30 diplomata“, iako javnosti nisu predočeni potpisi niti je potvrđeno da iza njega stoje sadašnji zaposleni u Ministarstvu. Samo nazivanje nekoga „diplomatom“ ne znači da je reč o aktivnom pripadniku diplomatske službe: taj izraz može obuhvatiti bivše funkcionere, nekadašnje političke imenovanike i osobe koje se bez ikakvog ovlašćenja predstavljaju kao glas Ministarstva. Anonimni politički pamflet zato se ne može predstavljati kao autentičan stav zaposlenih bez jasne potvrde njegovog porekla i reprezentativnosti.

Potpisnici pomenutog pisma dalje navode da, posebno u izbornom periodu, smatraju nedopustivim da se diplomatska služba i njeno rukovodstvo koriste kao meta političkih obračuna.