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Gosti emisije "Kurir i tačka" kod voditeljke Jelene Pejović koji su objektivno analizirali političku atmosferu u Srbiji bili su Ivan Bošnjak, stručnjak za regionalnu politiku i Vuk Mentović, analitičar.

Studentska lista

Bošnjak je komentarisao principe ove liste, kao i to što kriju ili nemaju odgovore kada su u pitanju vitalni srpski interesi.

01:43 "NAILAZE NA KRITIKE SOPSTVENIH LJUDI" Ivan Bošnak i Vuk Mentović za Kurir: Da li će se Studentska lista raspasti pre izbora?! Izvor: Kurir televizija

- Studentska lista uspešno radi ono što je radila sve vreme, dakle ostaje potpuno nejasna, zamagljena, bez obzira što je tih 250 kandidata objavilo svoja imena i stala svojim karijerama u ime studenata koji su ih predožili. Međutim, nismo videli da krucijalnu javnu politiku Srbije pominju na adekvatan način. Nemaju definisanu kretnju politike Srbije ukoliko dobiju poverenje građana. Ništa jasno se ne nudi sa te strane, koja kritikuje dosadašnju vlast, a ujedno su njihove pojedine poruke nailazile na kritike sopstvenih ljudi. Kada neko od njih iznese nacionalni stav po nekom pitanju, sutradan bi naleteo na reakcije drugih članova te liste - započeo je Bošnjak.

Bošnjak je istakao da rektorski kolegijum nema ulogu kakvu je imao tokom protesta, pa se vidi da su se prof. Đokić i kolege povukle iz podrške ovoj listi.

- Sada se i te kako ta podrška koja je postojala, a bila je široka unutar njihove zajednice, lagano kruni. Interesantno je pitanje da li će se Studentska lista raspasti pre izbora ili neposredno posle, kao što se dogodilo sa DOS - rekao je Bošnjak.

Mentović se nadovezao na temu, pa izneo da su aktivisti tzv. studentske liste, članovi NVO organizacija.

- Studentska lista je lista NVO, njihovi aktivisti su aktivisti NVO već decenijama, a mi u okviru Univerziteta imamo profesore koji su članove takvih organizacija. Sa druge strane, znamo šta je uradio Aleksandar Vučić za našu državu i da je praktično preporodio naš ugled u svetu i ekonomski standard građana. Ohrabruje činjenica da će biti reforma obrazovanja ukoliko bude na mestu premijera, samim tim, profesori će biti delom sankcionisani i neće moći da truju našu omladinu koja ide na fakultete. Profesori koji su članovi NVO ne rade za interese Srbije i njenih građana, oni su decenijama pripremali ono što se desilo nakon pada nadstrešnice u Novom Sadu. Svaki pokret i politička opcija osuđena je na propast jer nema jasan program i lidera kome će verovati. Drže ih strani ambasadori i službe, a čujemo sve češće da iza Studenata stoji Hrvatska - rekao je Mentović.

Poljuljano samopouzdanje tzv. studenata

Iako je Goran Ješić demoralisan jer ne vidi jasnu politiku Studentske liste, Mentović je analizirao njegov intervju, pa je izneo nekoliko zanimljivosti.

Foto: Kurir Televizija

- Do skoro su bili samouvereni da pobeđuju na izborima, ali kako se približavaju, oni su počeli da imaju narativ da SNS može da pobedi i da to ne bi trebalo da bude bedak, već bi trebalo da se angažuju za predsedničke izbore. Sa čim oni čekaju predseničke, ali i parlamentarne izbore? Kakav smo program čuli, kada je bilo okupljanje u protekle dve godine? Ništa nismo čuli. Mi danas u protekle dve godine imamo ozbiljna geopolitička pitanja, kao naprimer NIS, sanckije Rusiji, ali i kako se odnosimo prema Bliskom istoku, Izraelu i SAD. Kada se tzv. studenti pitanju oko raznih pitanja, oni prezentuju program koji odvlači glasače od njih, sve više ljudi se opredeljuje za Ujedinjenu Srbiju. Oni govore da je Ratko Mladić zločinac, a to ne sme da kaže niti jedan verodostojan Srbin - rekao je Mentović.

Profesorka tzv. studentske liste Sanja Belić, je izjavila da ne žele da otkriju kandidate za premijersko mesto, kako ti ljudi ne bi prolazili linč. Nije iznela ni unutrašnje i spoljnopolitičke stavove jer smatra da to nije prioritet. Mentović je zaključio da sve što oni rade jeste lažno.

- Sve što čine je lažno, a u Srbiji bi narod trebalo da bude Sveto pismo, a ne stranac da nam kroji sudbinu. Još Petog oktobra smo videli da ništa ne rade u interesu Srbije, ali je država tada prošla kroz ozbiljne ekomoske probleme i bombardovanje, pa donekle i razumem ljude koji su poverovali da će stranci izbalansirati situaciju kod nas. Posle Petog oktobra su nam došli ljudi koji danas iz senke kontroliše tzv. studentsku listu. Kako je moguće da ne predstavljaju kandidate i da nijedna tačka nije ona za šta se oni zalažu. Upravo jer njima program kroje ambasade stranaca. Oni ne mogu demokratski da smene vlast na izborima, već sprovode revolucije na tragedije, kako bi zauzeli fotelje i da nam vrate period Srbije koji ne želimo da ponovimo ni u najgorim snovima. Pogledajte ugled u svetu danas Srbije i kakav je bio do 2012 - rekao je Mentović.

Bošnjak je istakao da Sanja Belić nema odgovore na krucijalna pitanja, pa ponavlja da ona nisu prioritet.

- Da spomenem gospođu Belić, ona zaista nema odgovore na pitanja, pa ističe da nisu prioritet. Teško se snalazi oko stvari koje zahtevaju jasan stav. Potrebno je programsko jedinstvo, zato kriju svoje kandidate kao zmija noge, a možda zaista ne poznaju zvanične stavove.

Mentović je ponovio stavove liste koja ne krije svoje kandidate, pa je podsetio građane na narodne stavove koji se čuju iz našeg rukovodstva gde god i pred bilo kim da su.

- Sa liste Ujedinjena Srbija imate odgovor da je Kosovo neotuđiv deo Srbije, da je Vojvodina deo Srbije, kao i Raška. To nećete čuti sa tzv. studentske liste. U Novom Pazaru je na skupu tzv. opozicije bio transparent da smo mi počinili genocid i da je naš general zločinac. Niko sa strane nije držao transparent, već ljudi koji organizuju blokade. Svaki pravi Srbin nikada ne sme i ne treba da kaže da je Mladić ratni zločinac, a to je čovek koji je čuvao naše porodice, zemlju i ognjište, ništa nije osvajao. Kao Srbin smatram da sve što radi tzv. studentska lista nije srpsko - rekao je Mentović.

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