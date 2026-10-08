Slušaj vest

“Stranci imaju direktan upliv u politički život Srbije, preko nevladine organizacije CRTA”. Ovo je izjavila potpredsednica Glavnog odbora Srpske napredne stranke Ana Brnabić. Ocenila je to kao "brutalno strano mešanje u unutrašnja pitanja države" i istakla je da je to nedopustivo i nedozvoljeno.

Foto: Ilija Ilić

Gosti "Usijanja" na Kurir televiziji koji su analizirali na koji način se vrši izborni inženjering u Srbiji bili su Aleksandar Jerković, izvršni direktor Odbora za kontrolu i opservaciju OKO, Teodora Pešić, iz Centra za društvenu stabilnost i Srđan Barac, pravnik i politički analitičar.

Jerković je pričao da li smeju ovo da rade i koja je granica moći delovanja NVO ili konkretno CRTA.

- Jedno je podržavati nečiju politiku, a sasvim drugo finansirati nečiju kampanju. Ovde je to mnogo veći problem jer zakon striktno kaže da nemate pravo kao politički činilac u Srbiji da primate novac iz inostranstva. Mi smo napravili spisak od preko 100 imena ljudi koji su aktivno učestvovali u listi gospodina Srdanovića i ti ljudi su direktno povezani sa NVO, znači primaju direktno novac iz nevladninog sektora. Prema tome, kada pričamo o njihovoj aktivnosti, postavlja se pitanje da li se preko tih ljudi finansira propaganda jedne političke organizacije. Mi smo došli oko jedne milijarde finansiranja, ali ne možemo precizno da uhvatimo, ali je ovde opasna tendencija - započeo je Jerković.

Pešić je odgonetnula da li se CRTA može uopšte gledati kao nepristrasna, odnosno onako kako se doživljavala.

- Naravno da ne, ona se tako predstavlja, kao nepristrasna i objektivna, isto kako se predstavljaju tajkunski mediji poput Nova S. Oni imaju antisrpske narative, a kada je Brnabić gostovala u debatama, voditelj se bori i rasrpavlja kao da je član političke stranke. Ovo za CRTA mi je jasno, već pet godina unazad, ali dve godine intezivno, se u ovoj zemlji sprovodi proces obojene revolucije i tu su potrebna četiri činilaca. Prvo, NVO, one se finansiraju spolja i svi su umreženi, drugi činilac su tzv. nezavisni mediji koji su finansirani spolja, treći činilac su omladinske grupe, a četvrta stvar, koju doduše nemamo, jeste ujedinjena opozicija. Da bi se dobila sredstva za opoziciju stranci finansiraju NVO sektor koji dalje utiče na te grupe i to su ogromne svote novca - rekla je Pešić.

03:30 "JEDNO JE PODRŽAVATI, DRUGO FINANSIRATI" Stručnjaci o NVO koje finansiraju blokadere: Evo o kolikom uplivu novca se radi Izvor: Kurir televizija

Jerković nije dobio odgovor na to ko su konkretno ti stranci, pa je rekao da je takav problem nadmetnula CRTA, te je izvadio spisak pred gledaocima, koji je potom pojasnio.

Foto: Kurir Televizija

- Nisu mi potvrdili, to je ključni problem koji je CRTA nadmetnula. Vidite, trudimo se da budemo maksimalno ozbiljni, a ovo je spisak lica, a mi smo ovo podneli Agenciji protiv korupcije. Ne tvrdimo da su ovo dokazi, ali ovo je jako indikativno i institucije moraju ovo da provere. Da smo mi CRTA rekli bismo da na spisku imamo 100 stranih plaćenika. Imamo tačan naziv organizacije, funkcije i šta su uradili za Studentsku listu. Neko je pružao logističku, neko medijsku, ali i razne druge podrške jer ovde ima preko 100 imena. Pričamo o CRTA, postoji Raša Nedeljkov koji u javnom etru vodi kampanju za jednu stranu, znači govori u ime jedne političke organizacije, onda za njih vodi tribine. Onda postoji šef njihovog pravnog tima, koji se ne pojavljuje u medijima, ali daje instrukcije kako napadati policiju, a da ostanete nekažnjeni. To je strogo zabranjeno, odnosno krivično delo. Imate čoveka koji se preziva Knežević, a takođe je bio deo glavnog tima CRTA i on je ispred Studentske liste u izbornoj komisiji, a svi ti ljudi su finansirani, godinama se finansiraju kroz strane izvore. CRTA se hvali raznim stranim fondovima iz Nemačke, Britanije... Sigurno ima 50 donatora za sredstva - rekao je Jerković.

Barac je pričao o 49 zabeleženih incidenata, ko ih pravi i koliko ide u prilog CRTA da to ističe kroz monitoring.

- Uvek moramo logički da posmatramo, a Ujedinjenoj Srbiji incidenti ne idu nikako u prilog. Kada posmatramo treće na izbornoj listi mislim da im ide u prilog, jedna merna jedinica u politici je podrška, a druga nezadovoljstvo. Podršku vidimo kada Ujedinjena Srbija obilazi svako selo u Srbiji, a sa druge strane tzv. studenti rade na nezadovoljstvu. Suštinski tzv. studenti nemaju program, imaju ideje oko besplatnog školstva, ali ne znaju odakle novac za to. Samo da podsetim, da je BDP Hrvatske nešto pre 2012. bio 28-29 odsto veći od našeg, a danas je manje od 5 odsto veći, a Hrvatska nije spavala ovih 14 godina, već je postala članica EU. Međutim, koga interesuje naš BDP, to što imamo veće rezerve zlata, ali i devizne rezerve, kada na ulicama imamo slomljene glave i blokade. Tu su samo emocije u pitanju, to je merna jedinica nezadovoljstva. Tok novca je to bitan, to rade oni koji su finansirani spolja. Nije bitno odakle dolaze finansije, već da nisu u korist naše zemlje. Znate, bilo ko da radi o interesu naroda izneo bi neku ideologiju - rekao je Barac.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama MONDO Inc uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

Bonus video: