Politika
SKANDAL NA RTS, NIKEZIĆ MAHAO PAKLICOM CIGARETA U PROGRAMU! Voditeljka morala da reaguje: To ne dopuštam! (VIDEO)
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Dušan Nikezić je u debati na RTS napravio skandal kada je počeo da maše paklicom cigareta!
On je kritikovao modele ulaganja kineskih kompanija u Srbiji.
- Model koji se ovde promoviše i koji sprovode kineske kompanije neće sam po sebi doneti bolji život građanima -rekao je Nikezić. On je potom izneo tvrdnje o uslovima u pojedinim kompleksima u Boru i Zrenjaninu, navodeći da postoje prostori u kojima, prema njegovim rečima, srpski organi imaju ograničen pristup.
Tokom tog dela izlaganja voditeljka ga je prekinula kada je pokazao paklicu cigareta.
- Nemojte da reklamirate cigarete u ovom programu, to ne dopuštamo - rekla je voditeljka.
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