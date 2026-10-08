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Dušan Nikezić je u debati na RTS napravio skandal kada je počeo da maše paklicom cigareta!

On je kritikovao modele ulaganja kineskih kompanija u Srbiji.

- Model koji se ovde promoviše i koji sprovode kineske kompanije neće sam po sebi doneti bolji život građanima -rekao je Nikezić. On je potom izneo tvrdnje o uslovima u pojedinim kompleksima u Boru i Zrenjaninu, navodeći da postoje prostori u kojima, prema njegovim rečima, srpski organi imaju ograničen pristup.

Tokom tog dela izlaganja voditeljka ga je prekinula kada je pokazao paklicu cigareta.