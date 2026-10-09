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Koliko god se blokaderi trudili da pridobiju koji politički poen i privuku pažnju građana pričom kako Studentska lista u svojoj srži ima "nenasilan karakter", činjenice i dokazi koji su zabeležili svaki vid njihovog nasilja i divljanja brutalno ruše njihovu kulu od karata!

Od samog početka svojih akcija, protesta i blokada, doslovno nije prošao nijedan jedini skup, a da ga nisu obeležili incidenti, agresivni ispadi ili otvoreni napadi na sve koji misle drugačije ili na sve koji podržavaju trenutnu vladajuću stranku. Njihova navodna "borba za pravdu" na terenu se svaki put pretvarala u ogoljeno nasilje - od verbalnih napada na obične građane, pa sve do fizičkih napada na aktiviste SNS, pripadnike policije i mnoge druge!

00:18 Ilija Srdanović izazvao tuču Izvor: Kurir

Međutim, ono što je najsramnije i najgore od svega jeste činjenica da se na meti njihovog divljačkog ponašanja nalaze i žene! Građani Srbije mogu svakodnevno da svedoče situacijama u kojima blokaderi i njihove pristalice prema ženama, ne samo da upućuju najprizemnije uvrede i prete im šišanjem ili jahanjem, već ih i otvoreno fizički napadaju!

Kao primer svima je očigledno prvi na Studentskoj listi, Ilija Srdanović, koji s jedne strane žene zasipa najprizemnijim i najvulgarnijim uvredama, poput sramne objave posvećene voditeljki RTS-a kojoj je poručio da su joj "usta i č*ar zamenili uloge" do pokušaja da se opere patetičnim izjavama na protestima, ubeđujući građane kako oni nisu nasilnici i kako njihova politika "u svom srcu ima nenasilan karakter".

Suma sumarum, na građanima ostaje da vide politiku mira, stabilnost, očuvanja mira, suvereniteta i integriteta i nenasilnog karaktera koju vodu Aleksandar Vučić i politike nasilja, uvreda, pretnji i najgnusnijh stvari kojima se bavi lista koju vodi Srdanović.