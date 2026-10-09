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Na zahtev Komisije za reviziju, verifikaciju, kontrolu tačnosti i ažuriranje biračkog spiska, Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu uspostavila je digitalnu platformu za sistematizovanu analizu, kontrolu i ocenu kvaliteta podataka Jedinstvenog biračkog spiska.

Na jednom mestu objedinjeni su podaci iz Jedinstvenog biračkog spiska i relevantnih izvornih evidencija i omogućeno je pouzdano poređenje podataka, efikasnija provera njihove tačnosti i sistematičan uvid u eventualna odstupanja.

Platforma omogućava poređenje podataka iz Jedinstvenog biračkog spiska sa evidencijom prebivališta Ministarstva unutrašnjih poslova i matičnim knjigama rođenih i umrlih Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, kako na nivou svake opštine, tako i na nivou Republike Srbije.

Rezultati analize, urađene sa presekom na 1. septembar 2026. godine, pokazali su da se podaci Jedinstvenog biračkog spiska i liste formirane na osnovu izvornih evidencija poklapaju najmanje 98 odsto. Za preostalih oko dva odsto podataka platforma pruža smernice Komisiji i resornim ministarstvima na koji način da se izvrše dodatne provere i usaglašavanje podataka.

Očekuje se da će, nakon sprovedenih provera i postupanja nadležnih institucija, stepen usklađenosti biti veći od 99 odsto.

Razvoj platforme odvijao se u saradnji sa Komisijom i primenu metodologije koju je ona utvrdila.

Važno je naglasiti da je tokom leta realizovan pilot-projekat na teritoriji gradske opštine Sevojno u Užicu, koju je Komisija odredila za početnu analizu. Rezultati su pokazali da je samo 1,75% podataka bilo neusaglašeno, dok je dodatnom analizom i proverom utvrđeno da je na današnji dan odstupanje svedeno na svega jednog (1) birača. Na osnovu ovog pilot-projekta, stečenog iskustva i razvijena tehnička rešenja primenjeni su na analizu celokupnog Jedinstvenog biračkog spiska Republike Srbije.