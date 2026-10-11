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Ana Brnabić, potpredsednica Glavnog odbora SNS, obratila se danas javnosti iz sedišta SNS sa kolegom Aleksandrom Jakšićem.

- Želim da se osvrnem na temu nasilja na ženama, nismo čuli ni izvinite ni ogradu od nasilja od predstavnika studentske liste, a želim da se osvrnem da je sinoć u Nišu na skupu studentske liste govorio čovek koji je napao ženu i bio priveden zbog toga a čim je izašao govorio je na tom skupu.

- Studentska lista je najveća prevara u političkoj istoriji Srbije, rekla je Brnabić posle čega je na konferenciji rečeno da Dejan Šoškić nije ispunjavao uslove za izbor u zvanje redovnog profesora.

1/7 Vidi galeriju Brnabić i Jakšić uživo na konferenciji o Dejanu Šoškiću Foto: Nemanja Nikolić

Jakšić je dodao da kandidat tzv. studentske liste za premijera Dejan Šoškić nije ispunjavao zakonske uslove ni u jednoj od faza u postupku izbora.

- Odlučili smo da organizujemo današnju konferenciju za medije kako bismo informisali celokupnu javnost, odnosno kako bismo upoznali sve građane Republike Srbije sa činjenicama i dokazima iz kojih jasno i nedvosmisleno proizlazi da Dejan Šoškić, bivši guverner Narodne banke Srbije i kandidat za premijera studentsko-blokaderske liste, nije ispunjavao uslove da bude izabran u zvanje redovnog profesora, i da je na bazi falsifikovanih izveštaja izabran u to zvanje, rekao je Jakšić i dodao:



- Ono što posebno želim da naglasim je to da, pre nego što smo odlučili da informišemo celokupnu javnost, mi smo informisali sve članove akademske zajednice. Dakle, u četvrtak sam ja lično sve činjenice i dokaze poslao direktno Dejanu Šoškiću i dekanici Ekonomskog fakulteta, nakon toga svim profesorima Ekonomskog fakulteta. Nakon toga smo činjenice i dokaze dostavili svim rektorima i svim dekanima svih državnih i privatnih fakulteta i univerziteta. Nakon toga smo sve činjenice i dokaze dostavili svim, odnosno većini profesora Beogradskog univerziteta, dakle na više hiljada mejl adresa smo poslali sve činjenice i dokaze i pitali akademsku zajednicu. I rekli smo, zapravo, da nikome ne veruju na reč, nego da sami utvrde da li je Dejan Šoškić ispunjavao uslove za izbor u zvanje redovnog profesora ili ne.

- Reći ću vam zbog čega smo odlučili da prvo, zapravo, informišemo akademsku zajednicu, a nakon toga celokupnu javnost. Pre toga, od više hiljada profesora koji su dobili činjenice i dokaze i koji su utvrdili da li je ispunjavao uslove ili ne, da li znate koliko profesora se javilo i reklo da to nije tačno, da je on ispunjavao uslove? Nula. Ne postoji ni jedna osoba, ja vam odgovorno tvrdim, ne samo u našoj državi, nego u svetu, koja će vam reći da je Dejan Šoškić ispunjavao uslove za izbor u zvanje redovnog ne postoji.

- Razlog zbog čega smo odlučili da se prvo informišemo akademsku zajednicu, a nakon toga da informišemo, ovaj, celokupnu javnost, je u tome što smo bili svesni da jedina mogućnost koja stoji opozicionim medijima i studentsko-blokaderskoj listi je ta da, zapravo, oni pokušaju da te činjenice i dokaze predstave kao politički progon istomišljenika. I pošto smo mi upoznali celokupnu akademsku javnost sa činjenicama i dokazima, ta priča je unapred pala u vodu, jer vi sada ne možete nikome u akademskoj zajednici da kažete da je to politički progon kada su svi videli da on nije ispunjavao uslove za izbor u zvanje redovnog profesora. Ja vas molim da sav materijal podelite novinarima. Dakle, sve vreme ćemo, dragi građani Srbije, govoriti samo o zvaničnim dokumentima, zvaničnim propisima, zvaničnoj inicijativi na osnovu koje je Dejan Šoškić i izveštajima komisije na osnovu kojih je izabran u zvanje redovnog profesora, i zvaničnih rezultata.

- Molim vas posebno da novinarima N1 date zvanična dokumenta, a vas molim da, ukoliko bilo šta kažem što nije u skladu sa zvaničnim dokumentima koje imate ispred sebe, odmah reagujete. Dakle, krenućemo, i videćete sada, zapravo, napravili smo i neku kraću prezentaciju za vas novinare koji pratite ovu konferenciju, gde ćete videti, zapravo, da ni u jednoj od faza postupka izbora Dejana Šoškića za redovnog profesora on nije ispunjavao obavezne uslove.

- Dakle, Dejan Šoškić ni u jednoj od faza nije ispunjavao uslove da bude izabran u zvanje redovnog profesora. Dakle, taj postupak izbora u zvanje redovnog profesora kreće sa određenom inicijativom, i vi ćete videti, zapravo, na ovoj prezentaciji, koliko tu ima falsifikata, koliko da, kako je čovek na bazi falsifikovanih izveštaja izabran u zvanje redovnog profesora.

- Pogledajte, molim vas, inicijativu za unapređenje Dejana Šoškića u zvanje redovnog profesora. Kao što vidite, zvaničan dokument Ekonomskog fakulteta, zaveden na fakultetu 26. 01. 2015. godine, i u toj zvaničnoj inicijativi se kaže sledeće. Dakle, uslov je bio, minimalni uslov, da je profesor objavio najmanje 2 naučna rada u časopisima sa C liste, to su vam vodeći međunarodni časopisi, ili 3 rada u časopisima koji su od međunarodnog značaja, koji su verifikovani posebnom odlukom, to su časopisi kategorije M24.

- Univerzitet daje i alternativnu mogućnost: kaže se da je ispunio uslove ukoliko je objavio 1 rad na časopisu sa C liste, i 2 iz kategorije M24. Dakle, uslov je bio jasan, objavio. Šta kažu u zvaničnoj inicijativi? Kažu: "Dejan Šoškić je ispunio taj uslov radovima broj 74, 75, 76 i 77." Međutim, u svim tim časopisima stoji "objavljivanje u 2015. godini".

- Dakle, on u tom trenutku nije imao objavljene radove koji su bili neophodan uslov da se pokrene inicijativa. Ja sam onda tražio, na osnovu zahteva za pristup informacijama od javnog značaja od fakulteta, da mi dostavi na osnovu čega je komisija, odnosno na osnovu čega su napravili inicijativu, i na osnovu čega je utvrđeno da će ti radovi biti objavljeni u 2015. godini.

- I pogledajte, molim vas, dekanica Ekonomskog fakulteta mi dostavlja potvrde tih časopisa, dakle radi se o časopisu "Panekonomikus", Ekonomika, ovaj, Poljoprivrede, Industrija i Ekonomski anali, i pogledajte sada - inicijativa je 26. 01., tada je rečeno da Dejan Šoškić ispunjava uslove, iako je u tom trenutku uslov bio da radovi budu objavljeni, oni nisu objavljeni, ali pogledajte kada je prva potvrda zvanično stigla na fakultet: 13. 02.

- Znači, treća potvrda je stigla 19. 02. Četvrta je stigla 20. 02. Dakle, u trenutku kada su oni rekli da on ispunjava te uslove, ne samo što nije imao objavljen rad, nego oni nisu imali ni zvanične potvrde da će taj rad biti objavljen, bilo koji od ova četiri rada koje komisija navodi, pojasnio je Jakšić.

- Kod njih je sve falsifikat, zaključio je Jakšić dodavši da je Šoškić naveo i da je izdao knjigu, zbirku ekonomskih eseja, na šta je dekanka Ekonomskog fakulteta izdala potvrdu da ta knjiga nikada nije izdata.

- Videćete u zvaničnom odgovoru na informaciju od javnog značaja koju je potpisala dekanica Ekonomskog fakulteta, stoji vam u poslednjem paragrafu. Dakle, Dejan Šoškić je rekao da je objavio knjigu, dakle, odnosno monografiju, esej o ekonomskoj politici, da se ona nalazi zapravo u pripremi za štampu. Dekanica Ekonomskog fakulteta potvrđuje da ta knjiga nikada nije objavljena. Kod njih je sve falsifikat, dakle lažni izveštaji, lažni profesori, lažna lista, rekao je Jakšić.

"Šoškić nije jedini, imamo celu fasciklu pod nazivom lažna elita"

- To su ljudi koji se predstavljaju kao elita, a ovo je samo deo!

Prema rečima Brnabićeve i Jakšića, Dejan Šoškić nije jedini sa te takozvane "studentske liste" koji je na ovaj način biran u zvanje redovnog profesora.

- Mnogi su birani na sličan način, i to tokom blokada, u jeku blokada, dok su zloupotrebljavali i iskorišćavali studente zarad sopstvenih političkih karijera, fotelja i vlasti. Dok su studenti gubili godinu, dok su gubili znanje, dok su zaostajali za svojim vršnjacima iz Evrope i sveta, te blokade nisu važile za njih. Te blokade su njima omogućavale da se biraju u zvanja i da dalje napreduju. E, takvi nama pričaju o "lepšoj i boljoj Srbiji", takvi nam pričaju o pravdi, moralu, borbi protiv korupcije, obrazovanju. Ljudi za koje ne važe nikakva pravila i nikakvi propisi, takvi ljudi se nama predstavljaju kao ustavobranitelji. Ne postoji ništa na toj listi što nije prevara, rekla je Brnabić.

- Mi imamo celu fasciklu koja se zove "Lažna elita". Ja ću vam pokazati takođe samo zvanična dokumenta, rekao je Jakšić i dodao:

"Bivši dekan Građevinskog umesto 4 studirao 8 godina, a magistarske umesto 2 čak 6 - ukupno 14!"

- Zvanični dokument sa Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, dakle koji je potpisao dekan Branislav Bajat. To je odgovor na informaciju od javnog značaja koju sam ja napisao, jer sam tražio da mi odgovore koliko dugo je bivši dekan tog fakulteta i taj njihov kandidat sa blokaderske liste, Vladan Kuzmanović, studirao.

- I meni sada dekan, dakle Građevinskog fakulteta, me obaveštava sledeće: "Profesor dr Vladan Kuzmanović upisao je osnovne studije na Građevinskom fakultetu '85. godine. " Profesor dr Vladan Kuzmanović je 07. 05. 1993. završio osnovne studije. Dakle, studije koje po zakonu traju 4 godine. On je završio za 8 godina. Pogledajte za magistarske studije: "Profesor dr Vladan Kuzmanović upisao je magistarske akademske studije '92. godine. " Iste, dakle, on je iste je 26. 06. 1998. godine završio. Dakle, nešto što traje 2 godine, on je završio za 6. Dakle, nešto što po zakonu traje 6 godina, Vladan Kuzmanović je završio za 14 godina. On i Dejan Šoškić su možda najbolji pokazatelji stanja u kome se nalazi naše visoko obrazovanje. Dakle, ovaj čovek vam je bio dekan Građevinskog fakulteta.

- Dakle, neko ko je, ne duplo, nego 2,5 puta duže studirao, je postao dekan.

"Evo koliko je Jovo Bakić studirao"

- Pogledajte dalje: takođe, informacija od javnog značaja, zvaničan dokument Filozofskog fakulteta. Ja sam tražio da mi jave koliko je Jovo Bakić studirao, istaknuti predstavnik njihove liste. Dakle, pitao sam ga: kada je upisao, kada je završio osnovne, i kada je upisao i kada je završio magistarske studije.

- Pogledajte, to je zvaničan dokument. Kaže: "Postupajući po vašim zahtevima, fakultet obaveštava da je prof. dr Jovo Bakić upisao osnovne akademske studije 1989. godine i završio ih je 1996." Dakle, 7 godina. Studije koje po zakonu traju 4, on je završio za 7. Magistarske studije upisao je 1996, a završio ih je 2002. godine. Dakle, nešto što po zakonu traje 2 godine, on je završio za 6. Dakle, nešto što po zakonu traje ukupno 6 osnovne i magistarske, on je završio za 13.

- Dakle, ovaj čovek vam je profesor na Beogradskom univerzitetu.

Studije Sanje Fric

- Pogledajte zvaničnu biografiju: Sanje Fric. Dakle, biografija koja je dostupna na sajtu Građevinskog fakulteta. Dakle, ona kaže: "Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, upisala sam 2001. godine, diplomirala sam na Odseku za puteve i železnice 2007. godine, sa prosečnom ocenom 8,05." Dakle, 6 godina, nešto što traje 4, sa prosečnom ocenom 8,05.

- Govorimo o ljudima koji su ispodprosečni. Dakle, umesto da nam najbolji predaju na univerzitetima, mi imamo ljude koji su ispodprosečni koji predaju na univerzitetima. I onda se vi čudite zašto ovakvi ljudi se bune, i zašto se oni nude kao alternativa, pa i mesta na kojima se nalaze nisu zaslužena.

Milena Petrović, 29. na tzv studentskoj listi

- Pogledajte dalje. E, a ovo će biti jako interesantno. Ovo vam je zvanična diploma Milene Petrović, devojačko Aranđelović, dakle ona je isto, ja mislim, negde na 29. mestu na blokaderskoj listi, koja kaže sledeće. Kaže se da je ona upisala 1994. godine Matematički fakultet, a da je dana 15. 07. 2001, dakle nakon 7 godina, završila studije na Matematičkom fakultetu u Beogradu sa opštim uspehom 8,26. Dakle, ovo je profesor na Univerzitetu u Prištini, dakle nešto što traje 4 godine, za 7 godina je završila, sa prosekom 8,26. Ovo su preklapanja između njena dva rada - jedan je objavljen u ruskom časopisu, jedan je objavljen u našem zborniku, dakle procena preklapanja je preko 96%.

- Ja ću sutra podneti zahtev za utvrđivanje autoplagijata, i ova žena, naravno, ne može da bude profesor univerziteta. Tako da, eto, to su vam— to vam je elita, to su ljudi koji se nude kao alternativa. I ponovo, ovo je samo deo, rekao je Jakšić a potom je Brnabićeva dodala i sledeće:

- Imaćemo mi verovatno još jednu pres konferenciju da pričamo još malo o toj samozvanoj, samozaljubljenoj eliti koja daje sebi za pravo da vređa sve ostale građane Srbije, većinski narod Srbije, da su ćaci, ćacad, ćacelizacija, da smo po fizionomiji različiti. E, ovo vam je ta elita. Zbog toga je samozvana. Zato što ni u jednoj drugoj zemlji na svetu ovakvi ne bi mogli da budu elita, zaključila je Brnabić.

"Da vam pomognem da utvrdimo ko vam je deda"

- Gospođo Tatalović, ako mogu ja samo da vam se obratim, prvi put se vidimo, rekao je Jakšić novinarki Žaklini Tatalović na konferenciji uživo dodavši sledeće:

- Javno ću vam ponuditi pomoć. A prvi put se vidimo. Dakle, detaljno ste mogli da vidite sva zvanična dokumenta, i niste imali ništa da kažete, niti da negirate da je Dejan Šoškić ispunjavao uslove za izbor u zvanje redovnog profesora. Želim javno da vam ponudim pomoć. Dakle, nakon ovih izbora, ja se javno nudim vama da vam pomognem da utvrdimo ko vam je deda, da proverimo sva zvanična dokumenta, i da konačno utvrdimo ko je zapravo vaš deda, rekao je Jakšić Tatalovićevoj koja je u javnosti tvrdila da joj je akademik Nikola Hajdin deda što su njegova porodica i naslednici kategorički demantovali. Tatalovićeva je prethodno postavila pitanje Brnabićevoj da kaže ko su abolirani na šta joj je Brnabić rekla da je ovo stranačka konferencija i stranačke prostorije u kojima ne može da odgovori na tu vrstu pitanja kao v.d. šefa države jer to zakon ne dozvoljava.