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U štampariji JP "Službenog glasnika" sutra u 12 časova počinje štampanje glasačkih listića za predstojeće vanrende parlamentarne izbore u Srbiji, na kojima će pravo glasa imati 6.450.523 birača.

Početku štampanja glasačkih listića prisustvovaće predsednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević, sekretar Srđan Smiljanić, članovi Komisije, kao i posmatrači ovlašćeni za praćenje rada organa za sprovođenje izbora.

Na listićima će se naći 18 izbornih lista, od kojih devet ima položaj izborne liste nacionalne manjine.

Republička izborna komisija (RIK) sinoć je objavila da je ukupan broj birača u Srbiji za predstojeće parlamentarne izbore 6.450.523 i usvojila odluku da će se štampati isti broj glasačkih listića. RIK je prethodno doneo Odluku o obliku i izgledu glasačkih listića za glasanje na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisane za 25. oktobar 2026. godine.

Predsednik RIK Vladimir Dimitrijević podsetio je da je predsednik Srbije 9. septembra raspisao izbore za narodne poslanike na osnovu Zakona o jedinstvenom biračkom spisku i da je Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu svojim rešenjem zaključilo birački spisak 15 dana pre dana izbora.

Vladimir Dimitrijević Foto: BETA MILOS MISKOV

U rešenju se utvrđuje ukupan broj birača u svakoj jedinici lokalne samouprave i na svakom biračkom mestu, a rešenje se dostavlja Republičkoj izbornoj komisiji najkasnije u roku od 24 časa od njegovog donošenja.

Dimitrijević je naveo i da je na 93 biračka mesta u inostranstvu prijavljeno 102.147 birača.

RIK je doneo Odluku i o broju glasačkih listića koji se štampaju za glasanje na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine.

- Za glasanje na izborima će se štampati 6.450.523 glasačka listića, dakle broj glasačkih listića jednak ukupnom broju birača u Republici Srbiji na dan 9. oktobar 2026. godine. On će se, u nečemu, promeniti do utvrđivanja konačnog broja birača - naveo je Dimitrijević.

Listići će se štampati u 29 jezičkih varijanti, zavisno od toga koji su jezici i pisma u službenoj upotrebi u pojedinim opštinama, odnosno gradovima u Srbiji.