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- Evo me ovde sa predsednikom Dodikom. Nađosmo se u restoranu, i mnogo sam srećan što mogu da ga ugostim. I hoću da kažem jedno veliko hvala za sve ove godine, što smo zajedno radili, što smo se borili za Srbiju i Srpsku, i čestitamo još jednom na velikoj pobedi u Republici Srpskoj, poručio je Aleksandar Vučić, nosilac liste Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija i kandidat za premijera na izborima 25. oktobra.

- I verujem da, zanimljivo je, ni on ni ja nismo ni predsednici niti bilo šta sad, ali kao što vidite, i dalje se nalazimo i kujemo planove, rekao je Vučić.

- Naći ćemo se mi još dugo godina. Ti brzo na mestu predsednika Vlade Srbije, a ja ću ovako: pomoći ću sve što može. Želim ti svaki uspeh sad na izborima. Srbija će samo biti sigurna i stabilna sa pobedom tebe i tvojih ljudi, liste za koju ja navijam, i mislim da je to najbolji izbor za Srbiju, poručio je Milorad Dodik na zajedničkom snimku.

 Kurir.rs

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