Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", gostuje večeras od 21 sat u emisiji Hit Tvit na TV Pink gde će govoriti o ključnim temama
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VUČIĆ VEČERAS U HIT TVITU! Tačno u 21 čas: O najvažnijim temama za Srbiju sa sjajnim sagovornicima! (FOTO)
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Aleksandar Vučić, nosilac liste Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija i kandidat za budućeg premijera Srbije gost je večeras emisije "Hit tvit" na TV Pink sa početkom u 21 čas!
Kako se navodi u najavi, u emisiji će biti reči o ozbiljnim temama sa sjajnim sagovornicima i svakako, dobro druženje.
Gosti emisije su: Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Goran Šarić, istoričar, Vukša Dragović, lider "Srpskih suverenista", Snežana Petrović, novinarka TV Kurir i Gordana Uzelac, novinarka TV Pink.
Kurir.rs
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