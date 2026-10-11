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Aleksandar Vučić, nosilac liste Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija i kandidat za budućeg premijera Srbije gost je večeras emisije "Hit tvit" na TV Pink sa početkom u 21 čas!

Kako se navodi u najavi, u emisiji će biti reči o ozbiljnim temama sa sjajnim sagovornicima i svakako, dobro druženje.  

Gosti emisije su: Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Goran Šarić, istoričar, Vukša Dragović, lider "Srpskih suverenista", Snežana Petrović, novinarka TV Kurir i Gordana Uzelac, novinarka TV Pink. 

Kurir.rs

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