POZNATO VREME I MESTO SAHRANE STEVANA BAKIĆA: Sutra dan žalosti u Subotici, u utorak komemoracija
- Komemoracija za gradonačelnika Subotice Stevana Bakića biće održana u utorak u 12 časova u Velikoj većnici Gradske kuće.
- Sahrana je zakazana za 14.30 na Pravoslavnom groblju u Dudovoj šumi, iz Radić kapele.
- Povodom njegove smrti, 12. oktobar je proglašen danom žalosti u Subotici, uz spuštanje zastava na pola koplja i zabranu zabavne muzike.
Komemoracija povodom smrti gradonačelnika Subotice Stevana Bakića biće održana u utorak, 13. oktobra, u 12 časova u Velikoj većnici Gradske kuće.
Sahrana je zakazana za 14.30 časova na Pravoslavnom groblju u Dudovoj šumi, iz Radić kapele.
Sutra dan žalosti u Subotici
Povodom smrti gradonačelnika Stevana Bakića, 12. oktobar 2026. godine proglašen je danom žalosti na području Grada Subotice, u znak dubokog poštovanja i sećanja na njegov doprinos lokalnoj zajednici, saopšteno je iz Gradskog veća Grada Subotice.
Zastave na Gradskoj kući, javnim preduzećima, ustanovama i objektima mesnih zajednica biće istaknute na pola koplja. Tokom ovog dana zabranjeno je emitovanje narodne i zabavne muzike, kao i održavanje programa zabavnog karaktera na javnim mestima.
Bakić je preminuo u subotu 10. oktobra, u 60. godini života, posle duge i teške bolesti. Funkciju gradonačelnika Subotice obavljao je od avgusta 2020. godine, a nakon lokalnih izbora 2024. poveren mu je drugi mandat.
Nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić oglasio se povodom smrti gradonačelnika Subotice.
Kurir.rs/Tanjug