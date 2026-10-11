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Komemoracija povodom smrti gradonačelnika Subotice Stevana Bakića biće održana u utorak, 13. oktobra, u 12 časova u Velikoj većnici Gradske kuće.

Sahrana je zakazana za 14.30 časova na Pravoslavnom groblju u Dudovoj šumi, iz Radić kapele.

Sutra dan žalosti u Subotici

Povodom smrti gradonačelnika Stevana Bakića, 12. oktobar 2026. godine proglašen je danom žalosti na području Grada Subotice, u znak dubokog poštovanja i sećanja na njegov doprinos lokalnoj zajednici, saopšteno je iz Gradskog veća Grada Subotice.

Zastave na Gradskoj kući, javnim preduzećima, ustanovama i objektima mesnih zajednica biće istaknute na pola koplja. Tokom ovog dana zabranjeno je emitovanje narodne i zabavne muzike, kao i održavanje programa zabavnog karaktera na javnim mestima.

Bakić je preminuo u subotu 10. oktobra, u 60. godini života, posle duge i teške bolesti. Funkciju gradonačelnika Subotice obavljao je od avgusta 2020. godine, a nakon lokalnih izbora 2024. poveren mu je drugi mandat.

Nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić oglasio se povodom smrti gradonačelnika Subotice.

Kurir.rs/Tanjug

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