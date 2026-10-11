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Večeras je održan predizborni skup liste "Ivica Dačić - Faktor stabilnosti" u Beogradu, na kom je govorio i predsednik Socijalističke partije Srbije (SPS) Ivica Dačić.

- Ovo je naš najveći skup u prethodnih 15 godina - rekao je Dačić tokom obraćanja.

On je poručio da je SPS tu kada je najteže, jer sa socijalistima nema neizvesnosti, a da će na parlamentarnim izborima osvojiti mnogo, odnosno više nego prošli put.

Dačić je rekao da se protiv SPS vodi politika "već viđenog" 5. oktobra 2000. godine, kao i da je protiv socijalista "blokaderska ili tzv. studentska lista". Naveo je da je mlađi od više od 70 kandidata te liste, iako ima 60 godina, i upitao: "Koji su to studenti?"

Tzv. studentsku listunazvao je prevarom i dodao da neće dozvoliti takvu prevaru.

Dačić se osvrnuo i na neke "drugove" kojima je SPS, kako je rekao, dao sve, a koji sada pozivaju da se glasa za "blokadersku listu", ocenivši to kao "protivprirodni blud".

Foto: AMIR HAMZAGIĆ/FOTO TANJUG, Amir Hamzagić/Tačno

Govoreći o programu SPS, rekao je da Kosovo i Metohija nisu mit, već "naša vekovna borba za našu teritoriju, za naše poreklo, nema Srbije bez Kosova i Metohije". Republiku Srpsku opisao je kao istorijsku tvorevinu nastalu istorijskom borbom srpskog naroda, uz pomoć Miloševića i SPS.

Prema njegovim rečima, prijatelji Srbije na međunarodnoj sceni su Rusija, Kina i druge države koje glasaju protiv Kosova u međunarodnim organizacijama. Rekao je da neće biti nikakvih sankcija protiv tih država i dodao da je NATO agresor, a da se SPS protivi ulasku Srbije u NATO.

Dačić je naveo da se SPS zalaže za socijalnu pravdu, novi zakon o radu, ukidanje javnih izvršitelja ili izmenu zakona, ograničavanje divljanja cena, novi zakon o veteranima i donošenje zakona o sigurnom digitalnom odrastanju. Istakao je da Srbija ne može biti "parking" za ilegalne migrante i da su divlji kapitalizam i siromaštvo neprijatelji srpskog naroda.

Govoreći o policiji, Dačić je rekao da je uz policiju ne 100, već 1.000 odsto, zahvalio joj na trudu da sačuva zemlju od haosa na ulicama i poručio da posle izbora neće biti otpuštanja, hapšenja i progona, jer je Srbiji potrebno više policajaca. Dodao je da je "napad na policajca napad na zemlju" i da "niko ne sme da ih napada".