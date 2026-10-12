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U susret predstojećim izborima, u atmosferi oštrih političkih podela i velikih očekivanja, Ivica Dačić, nosilac izborne liste "Faktor stabilnosti" i lider Socijalističke partije Srbije, poručuje da su Srbiji više nego ikad potrebni mir, stabilnost i nacionalno jedinstvo, a da će patriotska levica na izborima pokazati svoju snagu.

Šta je u fokusu vaše predizborne kampanje i kako predstavljate savez s koalicionim partnerima?

- Dugogodišnjoj koaliciji Socijalističke partije Srbije, Jedinstvene Srbije i Zelenih Srbije priključila se i Socijaldemokratska partija Srbije i time je zaokružen prirodni savez, jer ga čine programski srodne partije socijalističke i socijaldemokratske orijentacije, sa istim ili sličnim stavovima o svim važnim pitanjima: nacionalnim interesima Srbije, školovanju i obrazovanju, ekonomskom razvoju, lečenju dostupnom svima, unapređenju prava radnika, bolje rečeno, svih onih koji pripadaju radničkoj klasi, o poštovanju i negovanju istorije i tradicije Srbije i svih građana i nacionalnih zajednica koji u njoj žive.

U fokusu naše koalicije je običan čovek, domaćin koji brine o svojoj deci i porodici, o roditeljima, da ne mogu izvršitelji da mu otimaju jedini dom zbog malih dugova, da mladi mogu lakše da dođu do prvih stanova, da Srbija ne bude evropski parking za strane migrante, da se zabrani divljanje cena hrane, da niko ne sme da preti policiji, da se zabrani klađenje maloletnika. U fokusu je i ona tiha većina kojoj je dosta sukoba i nemira. Ja sam potekao iz naroda, kao i naša partija, koja je delila sudbinu svog naroda. DA OBIČAN ČOVEK POBEDI!

Foto: SPS

Zašto slogan "Faktor stabilnosti"?

- Svakom čoveku je potrebna stabilna država, da može da se osloni i da računa na nju kad je teško. Mora da bude siguran da će država stati uz njega, da humanost, solidarnost i socijalna pravda nisu zaboravljene kategorije. Socijalistička partija Srbije već 36 godina radi na tome i preživela je mnoga teška vremena ne zaboravljajući svoje izvorne principe i ne stideći se svog delovanja u vlasti i doprinosa koji je dala napretku naše zemlje.

Ova zemlja je željna tog političkog faktora, faktora stabilnosti, zato što je nama nužna i politička stabilnost. Narodu je dosta podela. Potreban nam je mir i stabilnost. Bez SPS i našeg visokog rezultata nema političke stabilnosti u Srbiji. Običan čovek je faktor i to svaki pojedinac mora da zna i kaže sebi — i JA sam faktor.

Mi nismo nastali pred neke izbore pa da se posle raspadnemo. Socijalistička partija Srbije nije neka aplikacija na telefonu ili kompjuteru. Mi smo institucija! Za nas se glasa iz uverenja.

Kako vidite ovu predizbornu atmosferu, za koju mnogi kažu da je referendumska?

- Stvara se takva klima da si za vlast ili protiv nje. Ponovo gledamo isti scenario kao posle 5. oktobra, kad je narod bio prevaren. To je bila najveća prevara u istoriji srpskog naroda. Ja sa pozicije školovanog političara mogu da vam garantujem: kad se završe izbori, od te takozvane studentske, odnosno blokaderske liste nastaće desetak poslaničkih grupa, kao što je to bilo u DOS kad su se svi posvađali. Sve je to Srbija već videla i gledala posle 5. oktobra.

Foto: SPS

Ne smemo da ponovimo tu grešku, a verujem da nećemo jer samo se glup čovek dva puta saplete o isti kamen.

Posledica te zanesenosti obećanjima da će biti cveće i proleće kad se smeni Milošević jesu rasprodaja i pljačka fabrika i otpuštanje radnika. Mi smo bili protiv divljeg kapitalizma i glasali smo protiv zakona o privatizaciji i protiv zakona koji radnike pretvara u robove. Sve je to posledica petooktobarske prevare. I tada su ubeđivali deke i bake da izađu na izbore i glasaju za svoje unuke. Njima su ukinuli penzije, roditeljima uništili fabrike, ostavili ih na ulici, a studentima uveli školarine. Pa meni je jednom Čeda Jovanović rekao: „Pa nismo se mi borili za demokratiju, borili smo se za vlast.“ Zato je dobar rezultat SPS-a od ključnog značaja za stabilnost Srbije, da se ne ponovi 5.oktobar.

Koji su nacionalni interesi od ključnog značaja?

- Očuvanje Republike Srpske po svaku cenu, jer ona je prvi međunarodno priznat entitet preko Drine u istoriji srpskog naroda. I Republika Srpska je zasluga SPS i Slobodana Miloševića. Blokaderska lista govori da je to genocidna tvorevina i oni bi da je ukinu.

Što se tiče Kosova i Metohije, ja lično sam učestvovao u tome da 28 zemalja povuče priznanje tzv. Republike Kosovo i nastaviću to i dalje da radim istom snagom.

Kako vidite spoljnu politike Srbije?

- Nikad u NATO! Za nas je Alijansa agresor koji je bombardovao našu zemlju i našu decu. Nikada Srbija ne sme uvesti sankcije Rusiji! To nije odnos vazalnosti prema Rusiji, već odnos zahvalnosti i interesa Srbije. Dakle, Rusija, Kina i, ako može srpski tronožac, Amerika. Ako može!? Ako ne može, možemo i na dve noge.

Foto: SPS

Koju poruku u ovoj predizbornoj kampanji šaljete svojim biračima?