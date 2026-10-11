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Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" i kandidat za budućeg premijera Srbije, gostovao je u emisiji "Hit tvit" na TV Pink, a pored njega, u studiju su i Vukša Dragović, lider "Srpskih suverenista", Snežana Petrović, urednica Jutarnjeg programa na TV Kurir i Gordana Uzelac, novinarka TV Pink.

Vukša Dragović je izjavio da je Ilija Srdanović, prvi na tzv. studentskoj listi sposoban za nasilje. 

- Oni imaju kampanju nasilja dve godine. Mislim da će i ova cela kampanja proći u istom duhu. Ilija Srdanović je tu jer je spsooban da izvrši nasilje. Jedva čekaju da se završe izbori, njima je rezultat nevažan. Krenuće u spiralu nasilja opet - kaže Dragović.

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Foto: Pink

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Foto: Printscreen TV Pink

Sve o gostovanju Vučića pogledajte u našem tekstu OVDE.

Kurir.rs

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