- Ovog programa za penzije je oporezivanje najviših penzija, znači to su penzije iznad 60.000, što bi obuhvatalo 40% osiguranika. Šta bi se zapravo oporezivalo? Predmet oporezivanja, odnosno objekat oporezivanja, bi bio iznos između prosečne penzije i penzije koju osiguranik prima. Znači, ako je prosečna penzija oko 60.000, to će sigurno biti, kada mi dođemo na vlast, otprilike 59.000.I ako neko prima 70.000 u penziju, oporezuje se sa razlikom od 10.000, što znači da je efektivna penzija 1.000 dinara. Nepopularna je mera, i ne treba pričati o tome u kampanji- čuje se na snimku.