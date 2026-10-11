PROCURIO TAJNI SNIMAK KOJI RAZOTKRIVA MRAČAN PLAN TZV. STUDENTSKE LISTE! Otimaju 40 odsto penzija ako dođu na vlast! Pogledajte sramni video! (VIDEO)
Tokom večerašnje emisije "Hit tvit" na TV Pink, u kojoj gostuje Aleksandar Vučić, nosilac liste, "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", pušten je snimak sa plenuma na kojem su raspravljali o umanjenju penzija za 40 odsto ako dođu na vlast.
- Ovog programa za penzije je oporezivanje najviših penzija, znači to su penzije iznad 60.000, što bi obuhvatalo 40% osiguranika. Šta bi se zapravo oporezivalo? Predmet oporezivanja, odnosno objekat oporezivanja, bi bio iznos između prosečne penzije i penzije koju osiguranik prima. Znači, ako je prosečna penzija oko 60.000, to će sigurno biti, kada mi dođemo na vlast, otprilike 59.000.I ako neko prima 70.000 u penziju, oporezuje se sa razlikom od 10.000, što znači da je efektivna penzija 1.000 dinara. Nepopularna je mera, i ne treba pričati o tome u kampanji- čuje se na snimku.
Poslušajte snimak u nastavku:
- To im je jedino zvanično, sve drugo je nezvanično. Nezvanična im je lista, sve im je nezvanično. Jedino što im je zvanično, to je plenum, jer je plenum taj koji je postavljao, i oni koji su postavljali plenum - rekao je Vučić tokom gostovanja.
Sve o gostovanju Vučića pogledajte u našem tekstu OVDE.
Kurir.rs