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U moru blokaderskih laži, najnovija podvala koju pristalice tzv. studentske liste šire na društvenim mrežama je lažni snimak za koji blokaderi tvrde da predstavlja sletanje Aleksandra Vučića, nosioca liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", kako helikopterom sleće u Kragujevac.

Po dobro oprobanom maniru, za snimak na kom se ne vidi ništa su se uhvatili svi, od Zorana Lutovca, Srđana Milivojevića, advokata Čedomira Stojkovića i drugih predstavnika blokaderske "elite".

Ipak, ono što definitivno raskrinkava ovu laž je činjenica da ni BIA, ni Vojska Srbije, niti MUP ne poseduju ovakav model helikoptera.

To je potvrdio i Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", koji je istakao i da od podnošenja ostavke nije koristio niti avion niti helikopter.

- Nijednom helikopter nisam koristio, niti avion, niti bilo šta slično od državnih resursa, od kada sam podneo ostavku. Ako malo bolje pogledate, taj helikopter je privatni. Ne poseduje ga ni Vojska Srbije, ni policija, ni Bezbednosno-informativna agencija.

Naravno, iako tvrde da je Vučić sleteo u Kragujevac, ne pominju da se na sajtu "Flightradar" jasno vidi da je ovaj helikopter tog dana leteo u Rašku, što je takođe potvrdio Vučić.

- Uzgred, da vas obavestim, taj helikopter nije sleteo u Kragujevac, već u Rašku i snimio je neki običan čovek sa terase taj helikopter u Raški jer sam tražio ekspertizu mojih ljudi koji su mi pomogli po tom pitanju.

Blokaderi bukvalno ne mogu ni da pojme da je Vučić u stanju da prosto sedne u škodu i obilazi svoj narod, razgovara i sluša svakoga.

Moguće je i da se trećem na studenstkoj listi, Željku Hubaču, učinio helikopter kojim Vučić sleće u Kragujevac.

Od njega zaista ništa ne bi bilo čudno, nakon što je zatečen kako stoji usred fontane u Leskovcu kako se tetura, dok su njegovi blokaderi morali kamenim kockama da "gase" fontanu kako bi spasili redova Hubača.