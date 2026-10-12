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Pripadnici saobraćajne policije su tokom prethodne večeri, u Novom Sadu priveli N. Z., nakon što je tokom redovne kontrole saobraćaja zaustavljen dok je upravljao putničkim vozilom. Rutinskim testiranjem i analizama utvrđeno je da je N.Z. vozio pod dejstvom narkotika, odnosno da je u njegovom organizmu prisutan kokain.

Zbog upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, protiv pomenutog je podneta odgovarajuća prijava u skladu sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima, uz određivanje zadržavanja.

Kako se saznaje iz dobro upućenih policijskih krugova, reč je o bliskom “intimnom prijatelju” političara Bojana Pajtića, koji kod njega kontinuirano neprijavljeno boravi. Prema istim izvorima, sumnja se da je privedeni N.Z. u više navrata lično organizovao dostavljanje, kao i distribuciju narkotika.

Podsećamo, bivši predsednik Pokrajinske vlade i nezvanični šef studentske liste Bojan Pajtić i proletos je bio u centru velikog skandala. Kako je tada pisao Kurir, Pajtić je tokom žurke koju je pravio u Senti završio u bolnici, nakon što mu je naglo pozlilo usled mešanja droge i alkohola.

Previše je slučajnosti da bi bile samo puka koincidencija.

Od bolničkog zbrinjavanja zbog opasne kombinacije narkotika i alkohola u Senti, pa do noćnog privođenja cimera na kokainu koji godinama neprijavljeno boravi na njegovoj adresi – Bojan Pajtić se našao u epicentru teškog skandala iz kog više nema bežanja!

Kurir.rs/nsuzivo.rs

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