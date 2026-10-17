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Blokaderi odavno ne kriju da žele da Srbiju potčine strancima i unapred se politički zaduže kod njih. Oni time priznaju da političku budućnost Srbije ne vide kao pitanje volje njenih građana, već kao projekat koji treba da dobije zeleno svetlo iz inostranstva. I ne stide se zbog toga!

Štaviše, pojedini se svojim međunarodnim misijama otvoreno hvale, predstavljajući kao politički uspeh to što podršku za svoje ciljeve traže na stranim adresama.

Poslednji u nizu je Nebojša Zelenović iz Demokratske stranke koji je iz Brisela objavio da je od Partije evropskih socijalista i demokrata tražio podršku za Studentsku listu, uz dobro poznatu priču da je Srbija navodno zarobljena i da su joj potrebne nove političke snage kako bi se izborila za slobodu.

I tako, dok se u javnosti predstavljaju kao borci za demokratiju i pravo građana da odlučuju o sopstvenoj budućnosti, blokaderski prvaci uporno traže političke pokrovitelje van granica zemlje. Umesto da svoje ideje iznesu pred građane Srbije, da obrazlože svoj program i ponude odgovore na pitanja od kojih zavise životi ljudi, oni odlaze u evropske političke centrale da tamo traže podršku za svoju izbornu računicu.

Politički analitičar Aleksandar M. Gajić kaže za Kurir da je Zelenovićev nastup u Briselu - politički poražavajući.

- Građanima Srbije duguje odgovore o programu, odgovornosti i ljudima koje podržava, a on traži da evropska partijska centrala svojim tobože postojećim autoritetom pomogne Studentskoj listi. Strana podrška ne može da zameni poverenje sopstvenog naroda, niti briselsko tapšanje može da bude potvrda nečije sposobnosti da vodi Srbiju - smatra Gajić.

Kako naglašava, posebno je neprihvatljiva poruka da bez pobede jedne kontroverzne liste nema slobode.

Aleksandar M. Gajić Foto: Kurir Televizija

- Ko je Zelenoviću dao pravo da milione građana koji misle drugačije izbriše iz demokratske Srbije? Sloboda podrazumeva i pravo da odbijete Zelenovića, blokadere i njihove političke i finansijske pokrovitelje. Niko nema monopol na demokratiju, a najmanje oni koji sopstvenu umišljenu izbornu pobedu predstavljaju kao jedini dozvoljeni ishod. Za mene je suštinsko pitanje kome će buduća vlast polagati račune? Želim vlast koja mandat traži od građana Srbije i pred njima odgovara za svaki rezultat i svaki propust. Saradnja sa svetom jeste potrebna, ali Srbija mora da zadrži pravo da samostalno odlučuje o svojim interesima. To pravo ne sme da bude ulog u tuđim partijskim dogovorima - upozorava Gajić.

04:42 Borko Kašanski: Blokadersku listu finasira plaćaju iz inostranstva Izvor: Kurir televizija

On kaže i da zato podržava Aleksandra Vučića i politiku suverenosti, stabilnosti i razvoja Srbije.

- Građanima treba jasno reći: o budućnosti naše zemlje odlučujemo mi, svojim glasom. Moj poziv je nedvosmislen: izađite na izbore u nedelju 25. oktobra i glasajte za listu broj 1, na čelu sa Aleksandrom Vučićem - poručuje Aleksandar M. Gajić.