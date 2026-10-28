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Gvozdeno pravilo i zakon političke gravitacije, koji su u prošlosti nepogrešivo pogađali svaku vladajuću partiju u Srbiji nakon gubitka izbora, od kraha SPS i JUL 2000. godine, pa sve do bolnog raspada Demokratske stranke posle 2012, jeste da istog trenutka kada nestanu poluge državne moći, krupni kapital, tajkuni i privrednici koji su godinama punili stranačke kase i održavali povlašćene veze s vladajućim kabinetima bez oklevanja preusmeravaju resurse, donacije i medijsku podršku ka novom vladajućem bloku.

To tektonsko prekomponovanje po pravilu je najbrutalnije na lokalu, gde nova većina često nema razvijenu infrastrukturu, što stvara idealan poligon za dobro uigrani stampedo i masovni prelazak lokalnih funkcionera, gradonačelnika i direktora javnih preduzeća direktno iz vlasti u novu vlast.

JEDINSTVO ILI...

Otvorenim priznanjem Aleksandra Vučića u samoj izbornoj noći da će Srpsku naprednu stranku sada, po prelasku u opozicione klupe, "napustiti pojedini biznismeni i neki ljudi" u javnosti je otvoreno ključno pitanje: može li SNS, zahvaljujući disciplini, prekaljenom kadru i parlamentarnoj snazi, sačuvati unutrašnje jedinstvo ili će ući u već viđeni vrtlog postizbornog osipanja.

1/54 Vidi galeriju SNS slavi stranačku slavu Sveta Petka 2026 Foto: Nemanja Nikolić

U izbegavanju takvog scenarija SNS može da pomogne činjenica da će u novom skupštinskom sazivu, sa osvojena 103 poslanička mandata, ostati masivna parlamentarna grupacija s velikim političkim iskustvom koja će, prema svim najavama njenog vrha, igrati ulogu izuzetno borbene i disciplinovane opozicije.

Lider naprednjaka Miloš Vučević najavio je snaženje redova i to je nazvao bolnim, ali lekovitim promenama, u cilju da SNS homogenizuje svoje tkivo, a i njegove stranačke kolege smatraju da će odlazak u opoziciju biti prilika da se vidi snaga SNS i da tu nije reč o nekakvoj interesnoj grupaciji koja je povezana samo za funkcije, već za stvarnu stranačku lojalnost.

IMA LI STRAHA?

Aleksa Grubešić iz Centra za društvenu stabilnost smatra da će bez obzira na to što je Srpska napredna stranka otišla u opoziciju ona ostati stabilna, jaka, državotvorna i nacionalna politička opcija kao i do sada. On je u izjavi za Kurir naglasio da u SNS ima i onih koji će vođeni ličnim i kratkoročnim interesima, a ne programom i ideologijom, napustiti stranku u trenutku kada ona prelazi u opoziciju i da takvi nikome ne trebaju.

Aleksa Grubešić, Centar za društvenu stabilnost Foto: Kurir Televizija

- Ne bojim se za SNS i verujem da je pred njom budućnost. Iz opozicije može da stvori jaku strukturu, nacionalne, patriotske orijentacije, koja će znati u teškim vremenima koja dolaze da pruži jasnu alternativu budućoj vlasti Studentske liste kakva god ona bila - navodi Grubešić i dodaje da SNS ima i te kako ozbiljan politički kadar koji namerava i u narednom periodu da se politički bori, jer ima državotvorni plan i program, te da je, prema njegovom mišljenju, ono što posebno uliva snagu nesalomiva volja Aleksandra Vučića.

Britanski "Telegraf": Vučić izgubio, ali nije otpisan

Novinar britanskog Telegrafa Kapil Komiredi, koji je pisao iz mnogobrojnih konfliktnih zona i intervjuisao i pisao profile raznih svetskih lidera, ocenio je da je Aleksandar Vučić možda izgubio izbore, ali da ne treba da se otpiše, jer pojednostavljena karikatura balkanskog lidera koja prevladava na Zapadu ima malo sličnosti s čovekom koga on poznaje.

Tekst Kapila Komiredija na portalu telegraph.co.uk Foto: Printscreen Telegraf

U tekstu za britanski list on ocenjuje da su izbori otkrili još nešto što je bilo podjednako važno i što ne bi smelo da se zanemari: udaljenost između karikature Vučića, autokrate, diktatora, tiranina, ambicioznog totalitariste i stvarnog čoveka, koji se ponašao kao odgovoran demokratski državnik.

- Bivši evropski šef države koji se sastao s Vučićem pre nekoliko sedmica rekao mi je da je glavna briga srpskog lidera sprečavanje haosa i nasilja. Imao je verodostojne obaveštajne podatke da bi ga pobeda s malom razlikom izložila optužbama za manipulaciju - piše u tekstu Komiredi.

Kako kaže, Vučić izaziva ekstremne reakcije, a njegov utisak, nakon što ga je lično upoznao, je da je reč o pristojnom, učenom i intelektualno znatiželjnom čoveku.

- Ne slažem se s njim u bezbroj oblasti, ali putujući i pišući iz brojnih despotizama, nikada mi nije delovao kao stvorenje izrezano iz diktatorske tkanine. Njegov ustupak u nedelju pokazao je njegov karakter- zaključuje Komiredi.