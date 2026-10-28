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Gostujući u emisiji "3D - Nova dimenzija dana", Šoškić je dodao da je većina potpuno jasna, te da situaciju dodatno pojednostavljuje to što nema potrebe za komplikovanim koalicionim dogovorima. Zna se, kako kaže, ko može da formira vladu, pa su samim tim i rokovi kraći.

Šoškić je rekao da se Studentska lista zalaže za povratak nezakonito prisvojene javne imovine u budžet Srbije, svuda gde je moguće tome ući u trag.

Moguće napraviti komunikaciju

- Jučerašnjim danom je prestala represija nad bilo kim u našoj zemlji. Svi treba to da shvatimo, da više ne postoji niko ko može da pritiska bilo koga da radi bilo šta što nije u skladu sa Ustavom, zakonom, podzakonskim aktima, pravilnicima, profesionalnom etikom. Mi možemo, bez obzira na sve ove rokove koji zahtevaju neko vreme, već danas, već sutra, da vidimo boljitak u našoj zemlji - naveo je Dejan Šoškić.

On je pozvao sve zaposlene u tužilaštvu, policiji, sudskom sistemu i medijima da se vrate profesionalnoj etici "ukoliko su je na neki način u nekom trenutku napustili".

- Pozivam ih da se vrate ustavnosti, zakonitosti, pravilnicima, profesionalnom postupanju, čuvanju dostojanstva građana - izjavio je on.

Na pitanje da li postoji ideja da se kreiraju timovi koji bi već sad komunicirali sa tehničkom vladom i usmeravali njen rad, Šoškić odgovara da je moguće napraviti komunikaciju.

- Ono što bi trebalo da postoji, to je i sposobnost svakog na svom mestu, unutar državnih organa, da procene šta je to što su eventualno činili, a da nije bilo u skladu sa pravilima dobre profesionalne prakse, etike, poštovanja punog podzakonskih i zakonskih akata i da se isprave sami od sebe - poručio je Šoškić.

1/18 Vidi galeriju Pripadnici Studentske liste slave pobedu Foto: Nemanja Nikolić

On je rekao da svi koji rade u državnim organima popravljaju sebi šanse za budući karijerni razvoj, ukoliko od danas budu postupali u skladu sa Ustavom, zakonom, podzakonskim aktima i pravilima profesionalne etike.

- Ako rade u interesu društva, građana i u skladu sa zakonima, posebno ukoliko se prethodno nisu ogrešili o profesionalne standarde, o pravni okvir naše zemlje, nemaju bilo kakvog razloga za nervozu. Pozvao bih sve da već danas potpuno oslobođeni od bilo kakvog latentnog pritiska, poprave funkcionisanje naših institucija u pravcu nadležnosti i onoga što profesionalna etika nalaže. Mislim da će to za svakog od pravih profesionalaca značiti jednu mogućnost da se vrate onome što bi inače bilo normalno, a to je rad u slobodnom i dobro uređenom društvu kome Studentska lista teži - izjavio je Šoškić.

Na pitanje šta je preduslov da se sudski postupci u slučaju pada nadstrešnice pokrenu sa mrtve tačke, Šoškić odgovara

- Oslobađanje zarobljenih institucija. Naš pravni okvir, iako ja nisam pravnik, ali poznajem Ustav i generalno strukturu pravnog sistema naše zemlje, nije loš. Definisali smo ukupan pravni sistem u našoj zemlji relativno pristojno, kao jedna evropska zemlja, sa određenim tradicijom u određenim oblastima. Nismo zemlja bez iskustva političkog pluralizma. Imamo svetle tradicije na koje treba da se vratimo i ugledamo. Imamo oko sebe i EU koja je u suštini jedan klub dobro uređenih zemalja. Imamo priliku ne samo da pogledamo kako rešenja funkcionišu u praksi - objasnio je on.

Transparentnost ugovora

Govoreći o ekonomiji, Šoškić je naveo da smo do sada imali "apsolutno netransparentnu vlast koja je sačinjavala ugovore koji su vrlo često bili takvi da je postojala osnovana sumnja da nisu rađeni u interesu države i građana".

- Ono što Studentska lista zagovara, to je puna transparentnost ugovora. Svuda gde je potpisnik ugovora Republika Srbija ili neka njena institucija koja je oslonjena na novac poreskih obveznika, direktno ili indirektno, trebalo bi da bude potpuno transparentno. Samo s nekim izuzecima, kad su stvari vezane za bezbednost, eventualno vojsku i ako ima osnova, ali da dominantni princip bude puna transparentnost - naglašava Šoškić.

Na pitanje šta bi javnost mogla da očekuje što se tiče infrastrukturnih projekata koji su već započeti, Šoškić kaže da je to pitanje koje je na neki način izazvalo kontroverzu u javnosti.

- Studentska lista zalaže se, s jedne strane, za reviziju svih projekata koji su potpisivani od strane Srbije, da se vidi koliko su oni tehnički ispravni i bezbedni. To je najvažnija stvar. Da se vidi da to što smo gradili neće ugrožavati naše živote. Jer ne treba da se podsećamo kako je to sve krenulo. Dakle, tehnički aspekt revizije, ali onda i finansijski. Koliko to košta? Ono na čemu Studentska lista insistira, to su referentne cene. Ako se kod nas autoput gradi po ceni od 15 miliona evra po kilometru, da vidimo koliko takav autoput košta u Španiji na sličnom terenu ili u Poljskoj - naveo je Šoškić.

Kaže da Studentska lista zagovara da svuda gde je moguće ući u trag nezakonito prisvojenoj javnoj imovini, da se kroz sudske sporove i pravosnažne osude ona potražuje nazad.

- I da se vrati u budžet Republike Srbije - poručio je Šoškić.